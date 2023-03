Monika Bagárová o vztahu dcery s novým partnerem Leem

Monika tak trochu fatalisticky uvedla, že se všechno děje přesně tak, jak má. I dcera přišla ve správný moment, ačkoliv se Bagárová nechala slyšet, že vlastně nechápe, na co čekala. Myslela si, že není vhodný čas, možná snad ještě chtěla budovat kariéru.

Macha si vybrala, protože vypadal jako rodinný typ

S otcem dcery, kterým je MMA zápasník Mahkmud Muradov, jí to nakonec nevyšlo, to však Monice nezabránilo v tom, aby lásku nakonec našla jinde – u bohatého karlovarského podnikatele Lea. Právě z nového páru si dělá legraci její sestra Natálie, která občas utrousí, že je té lásky už přeci jen moc. To si ale Monika určitě nemyslí. I Muradov si našel jinou ženu. Momentálně randí se Sabinou Karáskovou z reality show Love Island.

Právě dcera Rumia je pro zpěvačku naprostou prioritou. Podřizuje jí každý den svého života, práci i kontakt s přáteli. U Lea si cení, jak dobrým vzorem je pro její dceru, zároveň plně respektuje, že Monika vždy upřednostní potřeby právě malé Ruminky, kterou měla zpěvačka ve 25 letech. Tehdy se jí narodila po dvouleté známosti s Machem, kterého prý sbalila, protože je rodinný typ. „Já jsem vždycky chtěla být mladou mámou, jen jsem k tomu nemohla najít vhodného partnera. Mach je první chlap, při kterém jsem si řekla, že bych do toho šla,“ dušovala se tehdy.

Rumia s nimi spí v posteli, Bagárová to miluje

Dnes si Bagárová říká, na co vlastně čekala tak dlouho – a proč s příchodem dcery otálela. Vztah dvojici nevyšel, ačkoliv ho zkoušeli několikrát slepovat, a Monika teď začíná nový. Vždy si přála mít dvě až tři děti a teď se děsí, že už ji táhne na třicítku. Některé maminky by s ní však určitě nesouhlasily.

Po třicítce přivedla na svět svého první syna Luku například Veronika Arichteva, její blízká kamarádka Martina Pártlová k tomuto kroku dospěla dokonce až po čtyřicítce. Mezi dalšími slavnými ženami, které se neohlížely na věk, je například Bára Basiková, která ve 47 letech přivedla na svět syna Theodora, Veronika Žilková, která ve 43 letech porodila dceru Kordulu, Ilona Csáková, které se ve 41 letech narodil syn Dominik, nebo Sára Saudková, která na svět přivedla syna Oskara ve 45 letech.

Obavy, že by neměla Monika stihnout rozšíření své milované rodiny, jsou tak zřejmě zbytečné. Naopak by si konečně zasloužila vytoužený klid a stabilitu, které se jí s Machem nedostalo. Podle Moničiných slov obě – ona i Rumia – Lea naprosto zbožňují. Zdá se tedy, že je to konečně ten pravý. „Kdy naučíte spát dceru ve své posteli?“ ptala se jí nedávno jedna ze sledujících. „Nikdy! Všechny děti budou spát s námi, už jsme se na tom dohodli. Necháme si udělat postel na míru přes celý pokoj,“ smála se Bagárová.

Zdroj: Instagram, PBN podcast, blesk.cz

