Najde Denisa Nesvačilová lásku v seriálu ZOO? Zase se šušká o zadaném kolegovi

V seriálu ZOO to vypadá na pořádnou melu! Denisa Nesvačilová je coby mafiánka Dominika připravená zničit každou úspěšnou firmu, kterou kolem sebe má. To vše ve jméně svého otce, který je ve vězení – a dlouho tam také zůstane, o to se jeho dcera postarala.

Doňa Dominga vytahuje drápky

Sekunduje jí k tomu o něco méně inteligentní bratr Kamil, kterého si zahrál herec a muzikálový zpěvák Jan Kopečný. Ten má sice své novorozené dítě a Mariku, touží se však stát vůdcem všech bídáků a přesunout svou sestru do ústraní. Jenže mu to moc nejde. Ve skutečnosti mají tihle dva k sourozenecké šikaně velmi daleko.

V jeden moment se objevila Marika, kterou hraje herečka Denisa Pfauserová, zmlácená a s monoklem přes celý obličej, nikdo to ale neřešil a dál byli s Kamilem jedna ruka. Jeho sestra mu akorát pohrozila, že jestli ještě jednou tohle udělá, tak uvidí. Dnes mu Marika pomáhá Doňu Domingu, jak své postavě Nesvačilová říká, dostat na kolena a jsou šťastní, jako by se nic nestalo. Všimli jste si, jak snadno bylo v seriálu znovu zlehčováno domácí násilí?

Má to být právě Kopečný, který padl Denise Nesvačilové do oka! Proslýchá se, že na sobě mohou oči nechat a každou volnou chvíli tráví spolu. Jenže co je na tom skutečně pravdy, to je otázkou. Kopečný by měl být totiž už roky ve vztahu se svou tanečnicí Věrou Vodičkovou. A ačkoliv o ní moc často nemluví a své soukromí si chrání, je více než pravděpodobné, že se na tom nic nezměnilo. Nebo snad ano? Skutečně má Denisa Nesvačilová znovu políčeno na zadaného?

To už má jednou za sebou, když její srdce zahořelo pro scenáristu Petra Kolečka, který byl partnerem modelky Anety Vignerové. Ten sice svou přítelkyni kvůli sexy zrzce opustil, pak se však vrátil, pak odešel, pak se vrátil… A nakonec si Anetu v březnu loňského roku „jako náhodou“ vzal a dnes spolu tvoří spokojený pár. Denise tehdy zbyly oči pro pláč, protože se proslýchalo, že svatbu sliboval oběma. Jenže Denisa už moc dobře ví, že láska se neptá, a když se člověk zamiluje, dokáže pohnout horou. Tomu by tak mohlo být i teď.

Čeká na spřízněnou duši

Ačkoliv se ve veřejném prostoru informace o jejich vzájemných sympatiích objevují intenzivně už nějaký ten čas, žádné přesvědčivé důkazy neexistují. A tak je možné, že jsou jen dobří přátelé, kteří spolu tráví čas. Jelikož by téhle krásce přál lásku takřka každý a vedle Kopečného jen září, není divu, že si je fanoušci spojili dohromady. Když se totiž společně ukázali na nedávné lednové Playboy párty, rozhodně k sobě měli blízko a úsměvy rozdávali široko daleko.

I kdyby ale nakonec Kopečný nebyl tím vyvoleným, se kterým Denisa konečně najde potřebné zázemí, jistě už nebude dlouho trvat a potká toho pravého. V poslední době jde z role do role, daří se jí velmi dobře a zdá se, že zradu Kolečka konečně překonala. To je první krok k tomu, aby byla zase šťastná! Navíc pánům nahrála a prozradila, že pokud ji chtějí pozvat na rande, Národní muzeum je ideální volbou. Až tam herečku potkáte, jistě budete vědět, odkud vítr vane!

Co bude s Dominikou v ZOO?

Zatímco Tes pravděpodobně už dávno poznala, že vedle sebe s Izy nemají spolehlivého obchodního partnera, vidina velkých peněz sestry stále láká. A tak vyrábí bonbony ve velkém a neuvědomují si, že tím přicházejí o jiné zákazníky, což firmu může brzy položit. Právě to je přitom Dominičin cíl.

Stále častěji má Dominika také problém se svým kumpánem, který jedná na vlastní pěst a na internetu objednává nájemné vrahy. Prozradí ji nakonec právě on? Charlie jí jde po krku a neuteče mu žádný krok vedle, který Dominika udělá. Ta se mezitím snaží dostat do jeho přízně, a jelikož už je Katka s dědou dávno pryč a ani Charlie po ní už nijak nesmutní, je možné, že mu do oka padne právě Dominika. Tu sice teď nenávidí, ale jak se říká – odříkaného chleba největší krajíc…

