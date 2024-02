Týraného Ladislava Chudíka zachránila role doktora Sovy před blázincem. Domácí násilí už neunesl

Ladislav Chudík byl od mládí charismatický muž a léta mu na jeho osobitém kouzlu jen přidávala. Není pochyb o tom, že se mu ženy rozhodně nevyhýbaly, a stejně tak on se nevyhýbal ženám. To ostatně prozradil také v jednom z dílů Třinácté komnaty, vysílané v České televizi. „Má šlechetné srdce a plachý chlapecký úsměv moudrého muže,“ charakterizovala herce jeho kolegyně Magda Vášaryová. A měla pravdu, ostatní herci, s nimiž Ladislav Chudík spolupracoval, to jen potvrzují.

Osudová Helena

I když svoje první velké lásky, jak už to tak bývá, prožil budoucí vynikající herec již na střední škole, k oltáři si dovedl až modelku a pozdější redaktorku periodika Kulturní tvorba, Helenu. Zdálo se, že to bude život zalitý sluncem, ale osud rozhodl jinak. Helena se nejprve začala potýkat s těžkými epileptickými záchvaty, k nimž se brzy přidala také porucha osobnosti. Manželka se herci začala doslova měnit před očima.

Jednoho dne se vše změnilo

„Jednu noc jsem slyšel velký rámus, dokonce rozbíjející se vázu. Viděl jsem moji ženu v takové podobě, že se mi málem zastavilo srdce. Byla z mého pohledu doslova nepříčetná. Uložil jsem ji na kanape, omyl jsem ji a kontaktoval jsem lékaře,“ vzpomínal později na hrůzný okamžik Ladislav Chudík v České televizi. Jeho žena musela být operována, aby ji lékaři zbavili nádoru na mozku. I kdyby se mohla uzdravit, problém trval, protože si usmyslela, že ji ostatní vnímají jako blázna. A podle toho se chovala také ona k nim, včetně svého muže.

Stěhování na denním pořádku

Jak pomoci takové ženě, když navíc zůstala doma bez práce? Bylo to velmi těžké, zvlášť když byla nemocná Helena stále nespokojena. Děti Chudíkovi neměli, a tak se nemocná žena snažila zabavit po svém. Její choroba se projevovala například neustálou touhou po stěhování z místa na místo. A Ladislav Chudík se snažil své manželce vyhovět. Jednoho dne si ale uvědomil, že takto to už dál nejde. Ani nejlepší snaha nic nezmohla, nadávky střídaly urážky, nemoc se stupňovala. „Došlo to tak daleko, že jsem uvažoval, že skončím se životem. Když s takovým člověkem zůstanete, je to vlastně taková postupná sebevražda. Když chce někdo druhému pomoci, musí pamatovat na to, aby sám nepadl,“ ohlížel se za svým životem charismatický herec v pořadu ČT.

Záchrana z Prahy

V nejhorší situaci přišla záchrana v podobě kultovní postavy doktora Sovy. Podle lékařů to byl pro Chudíka doslova dar z nebes, který jej zachránil před nutnou hospitalizací na psychiatrii. Tak špatně na tom herec byl po letech soužití s nemocnou ženou, jež odmítala jakoukoliv pomoc.

Manželství později skončilo rozvodem a po čase si herec našel další, tentokrát již skutečně osudovou lásku Alenu, která jej už v klidu doprovodila celým zbytkem života a byla u něj i v poslední chvíli. Později vyprávěla, že se jí zdálo, jako by ji její Ladislav žádal o svolení odejít. Svolila a za několik okamžiků herec vydechl naposledy.

