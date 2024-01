Tragédie rozmazlené Adiny Mandlové: potraty, nevěry, sebevražda manžela i vina na smrti seniora

Adina Mandlová byla doslova vymodlená dcera. Narodila se po třech synech do rodiny železničního úředníka, který si osud svojí dcery vysnil jako nádhernou pohádku už v okamžiku, kdy se narodila. A podle toho se k ní také choval. Rozmazlenější dívku v okolí jistě nikdo nemohl najít, její sourozenci jí dokonce museli vykat, i když byla nejmladší ze všech. Jenomže tenhle čas netrval dlouho. Otec záhy zemřel a matka se snažila najít nového živitele rodiny, což ji stálo hned několik pokusů. Náhradní tatínkové už k Adině tak shovívaví nebyli. Přesto se měla již brzy stát hvězdou první kategorie se vším, co k tomu tehdy patřilo.

Vyhazov z penzionátu

Když Adina Mandlová dospívala, vypadalo to na velké problémy. Milenci a obecně velmi „volné“ chování jí přinesli nepříliš dobrovolný pobyt ve francouzském penzionátu, ale ani tam se mladá dívka neuklidnila. Dokonce spíš naopak. Nejen že vztahy s různými muži udržovala i nadále, dokonce musela podstoupit potrat (ostatně ne jediný ve svém životě) a to už bylo na tamní poměry moc, takové chovanky nemohli potřebovat. A tak Adina cestovala zpět.

Nehoda v pražských ulicích

Jak se ukázalo, pro filmové diváky to bylo vlastně dobře. Bohémský život, který byl začínající herečce tak vlastní, se v tomto případě stal vlastně předností. Na druhou stranu se prý nespoutaná mladá žena po jednom z tahů pražskými bary stala viníkem nehody, jejímž následkům podlehl starší muž. I taková byla cesta na vrchol předválečného společenského žebříčku.

Obdivovali ji všichni muži, bohužel i nacisté

K filmu samotnému Adinu přivedl další z řady milenců, Hugo Haas. I když jejich vztah nakonec nevydržel, umělecký svět dostal jednu ze svých největších hvězd. To ale ještě nemusí znamenat, že jako její prvorepublikový profesní život byl stejně šťastný i ten osobní. Zatímco se o ni muži doslova prali a odmítnutí prakticky neznala, trvalou lásku našla až později. A to i přesto, že o nápadníky neměla nouzi ani ve válečných letech, dokonce z řad nacistických šéfů. Právě to byl důvod, proč po druhé světové válce několikrát stanula před soudem, aby se zpovídala ze svého vztahu k Němcům. Tahle anabáze skončila až jejím odchodem do Anglie.

Sebevražda manžela a rozvody

Do doby, než našla svoji trvalou a pevnou lásku, putovala z náruče do náruče. Vdala se celkem čtyřikrát, ale třikrát se štěstí nedočkala. Důvody byly různé, většinou šlo o nevěru. První manžel Zdeněk Tůma spáchal sebevraždu a Adinu utěšoval tehdy již ženatý herec Vladimír Šmeral, s nímž otěhotněla. Adina nakonec přišla nejen o prvního manžela, ale také o dítě z mileneckého vztahu, když porodila mrtvé děvčátko. Další dvě manželství (již v poválečných letech v zahraničí) skončila rozvodem.

Štěstí našla až po boku homosexuála

Štěstí našla Adina Mandlová až po boku svého posledního manžela. Nevadilo, že dával přednost mužům, jejich vztah byl víc než pevný. S podnikatelem Benem Pearsonem procestovali svět, žili na mnoha místech, a po revoluci dokonce plánovali návrat do Československa, jenomže Ben se toho okamžiku již nedožil. Zdrcená prvorepubliková hvězda se proto do svého pravého domova vrátila sama, ale bohužel jen na pár měsíců. Brzy po svém příjezdu, 16. června roku 1991, zemřela v příbramské nemocnici. Oficiální pohřeb se nekonal, hrob nemá – přála si rozptýlení popela a tohle poslední přání jí bylo také splněno.

Zdroj: Dneska už se tomu směju (A. Mandlová), Česká televize, Český rozhlas

