Největším smolařem Survivoru je Švanci: Skrývá velké tajemství

V kmenech už začíná přituhovat. Poslední vypadlou hráčkou je Kundosaki, která už je dávno v Čechách a přiznává, že je jí tu zkrátka tak nějak jinak – a hlavně dobře. Na všechny se usmívá jako sluníčko, užívá si dobrého jídla i přátel. To ale nemůže říct Švanci, který ještě stále bojuje o milionovou výhru a titul posledního přeživšího.

Rebelům se přestane dařit

Po aukci, během níž vydražil kravský mozek, který s odporem snědl, aby do žaludku dostal alespoň něco, si možná myslel, že přesun do kmene Rebelů, kteří vyhrávají jednu lahodnou odměnu za druhou, bude výhrou. Spletl se. Rebelům se přestalo dařit a večeře tentokrát nebyla. Navíc šlo o odměnu, kterou by chtěl získat snad každý – vzkazy od blízkých.

Petr Švancara, zvaný Švanci, si překvapivě získal publikum svou bezprostředností. Dokáže jakoukoliv situaci vtipně okomentovat, nebojí se udělat si legraci sám ze sebe a překvapivě se nebere zas tolik vážně, což je oproti některým úleva. V poslední době na něm ale bylo znát vyčerpání. Nedostatek jídla ho velmi stresoval. Není však samozřejmě jediný.

Ve skutečnosti je Švanci bývalý český profesionální fotbalista, který hrál v pozici útočníka. Sportovní nadání se mu teď v Survivoru rozhodně hodí. Po skončení kariéry působil v České televizi jako sportovní expert. Jeho soukmenovci možná ale nevědí, že vyniká i svými vědomostmi. Zúčastnil se například soutěže Fotbalový milionář.

Andrea Bezděková a Petr Havránek

Na očích je také vztah Andrey a Pítra. Jeho milá Gábina Gášpárová si užívá na výletní lodi, fotí žhavé fotky, zatímco Pítr se znovu stále více sbližuje se svou bývalou přítelkyní. Celé situaci nenapomáhá ani skutečnost, že v žádné z odměn Petr od Gabriely nic nedostal – ani vzkaz, ani dopis. Možná se tak mladému muži honí hlavou, zda skutečně neudělal něco, co by mohlo jeho přítelkyni vadit. Neví, jak budou díly sestříhané, a co z toho vzejde. O náklonnosti k hodné Andrejce však už nikdo nepochybuje.

Zdroj: TV Nova, wikipedia.org

