Umetá Klus dětem cestičku ke slávě? Novým seriálem jim moc nepomohl

Mnozí se čertili už u prvního dílu, kdy seriál začínal jako přeslazená argentinská telenovela – pár týdnů zamilovaný Tomáš Klus u vody pokleká a zpívající žádá svou partnerku o ruku. Ta si ho chce ale nejdřív vyzkoušet, a tak ho doveze na brigádu do rodinného kempu. To se nelíbí jeho třem bývalým manželkám, kterým slíbil, že si na léto vezme k sobě děti. O jeho rodinných peripetiích ale nová snoubenka nic neví. A komedie může začít! Nebo tragédie?

Herec jedné role, nebo velká hvězda?

Jistě to v sobě nese určitý nádech léta a prázdninové pohody, jinak to ale ničím zvlášť nevybočuje. Zatím se zdá, že požitek herců z pohodového natáčení je mnohem intenzivnější než ten, který získávají diváci u televizních obrazovek. Podle komentářů v internetových diskuzích to nemá hlavu ani patu, je to od začátku katastrofa a žvýkající Erika Stárková irituje každého, kdo by snad chtěl vědět, jaký Tomáš Klus podal výkon.

Častý je také názor, že je Tomáš Klus hercem jedné role. V seriálu ZOO, kde rovněž hraje se svou dcerou Josefínou, je bývalým olympijským sportovcem, který momentálně fotí. A také zpívá tak fantasticky, že ho všichni rádi zvou do televizních pořadů a rádií. To přitom není daleko od jeho skutečného příběhu, protože do Prahy se původně vydal budovat kariéru jako moderní pětibojař. Tehdy v roce 2002 získal zlatou medaili na dorosteneckém mistrovství Evropy.

Sourozenci Klusovi míří do nového seriálu

Když mamince oznámil, že chce být zpěvákem, možná mu to ze začátku trochu nevěřila. Nebo snad tušila, že bude mít doma Zlatého slavíka? I do hudby se vrhl po hlavě a uspěl na plné čáře. K fotografii zřejmě netíhne, ale jinak se příběh Filipa Jandy zase tolik neliší od toho, co Tomáš Klus prožívá ve svém životě. Až na to, že tady jeho dcera Josefína hraje jeho neteř Josefínu. To je nám ale změna.

Talentovaná malá holčička si zahrála pochopitelně i v seriálu Zalez do spacáku, kde už ztvárnila dceru svého skutečného tatínka, své dva sourozence Jenovéfu a Alfréda pak přibrala do chystaného dobového seriálu Dcera národa, který chystá Česká televize. Rodiče jsou na ně právem hrdí, ale podle diváků už je toho Kluse všude tak trochu moc.

Zůstane Leichtová Ivuškou z Comebacku už navždy?

„S tátou se hraje dobře, nekazí to, jen někdy. Mě to herectví baví, protože točíme v noci a nemusím spát. O herectví jsem nesnila, ale pak jsem si řekla, že tak jo,“ prozradila Josefínka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Ačkoliv neúspěch seriálu Zalez do spacáku nijak nesouvisí s výkonem dua Klusových, už teď je jasné, že navzdory dobrým předpokladům u diváků aplaus nesklidí. Taková příjemná oddechovka, která vlastně nemá světu moc co předat. Je to přitom velká škoda, protože se jedná o projekt, kde se po dlouhé době ukázala například herečka Barbora Seidlová, známá jako princezna Zubejda. Ta si, stejně jako Kristýna Leichtová, zahrála Klusovu bývalou manželku. Zatímco ale Seidlové elegantní šaty padnou jako ulité, u Kristýny mají diváci trochu obavy, že ať si na sebe vezme cokoliv, už vždy bude zkrátka tou milou a roztržitou Ivuškou z Comebacku, nad kterou Lexa přemýšlel v intimních chvílích…

Zdroj: autorský článek

