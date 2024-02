Tragédie ztraceného letu Santiago 513: Přistál po pětatřiceti letech s kostrami na palubě

Jen máloco zajímá tolik lidí na celém světě jako nevysvětlitelné záhady, o jejichž pravdivost se můžeme přít. Nemusíme jim věřit, ale přesto zůstává otázka: Co kdyby to byla všechno pravda? Jednou z takových legend je také tajemný osud letu Santiago 513 z roku 1954. To, co se tehdy podle některých teorií stalo, je opravdu nevysvětlitelné.

Všechno mělo být v pořádku

Letoun Lockheed Super Constellation, kolem něhož se celá záhada točí, byl ve své době považován za velmi dobrý stroj, spolehlivý a praktický pro svůj dlouhý dolet. Navíc posádka, která jej v osudný den obsluhovala, patřila mezi ty nejzkušenější a se strojem byla po mnoha a mnoha letech doslova srostlá.

Jenomže pak přišlo 4. září roku 1954. Pilot a jeho tři pomocníci měli bezpečně přepravit osmaosmdesát cestujících z německých Cách do brazilského Port Alegre. I když letadlo úspěšně odstartovalo a vše se zdálo být v pořádku, do cíle své cesty nedoletělo.

Letadlo prostě zmizelo

Co se mělo po cestě stát? O tom legenda nevypráví. I když by takové letadlo mohlo snadno skončit na dně oceánu, ani poměrně pečlivé pátrání nenašlo po letecké katastrofě na hladině oceánu na trase cesty jedinou stopu. Rodinám cestujících tak nezbylo než oplakat své milované a smířit se s tím, že nebudou mít ani možnost je důstojně pohřbít. Jenomže tím legenda podle serveru Aerotime zdaleka nekončí…

Neuvěřitelná zpráva!

Uběhlo pětatřicet let, rány na duši pozůstalých se časem zacelily, když přišla zpráva, kterou nemohl nikdo čekat. Záhadný příběh vypráví o náhlém přistání v té době již historického letounu Lockheed na letišti, k němuž se před desítkami let z Německa vydalo.

Je logické, že se k podivnému a nečekanému stroji seběhl nejen veškerý personál letiště, ale brzy se to tu hemžilo také novináři a vyšetřovateli. Jenomže v letadle se nic ani nepohnulo. Nezbývalo tedy než se podívat dovnitř. To, co podle vyprávění viděli ti, kteří vstoupili na palubu, by v každém člověku zanechalo nesmazatelné vzpomínky do konce života.

Letadlo plné koster

Když let Santiago 513 v roce 1954 startoval, bylo na jeho palubě 88 cestujících a 4 členové posádky. Stejný počet jich také o pětatřicet let později přistál – problém byl ale v tom, že na sedadlech i v kokpitu sedělo dvaadevadesát koster, „tvářících“ se velmi klidně a spokojeně. Mohlo se něco takového ve skutečnosti přihodit? Milovníci konspiračních teorií si jistě při takové zprávě museli mnout ruce, zastánci únosů mimozemšťany jásali a zapřisáhlí příznivci cestování v čase měli po večerech o čem diskutovat.

Zpráva se šířila rychleji než povodeň. Jenomže v tomto příběhu jsou všechny informace sice ohromující, ale stejně tak neověřené, jak tvrdí i server Snopes. Jinak tomu ani nemohlo být.

Neexistující společnost a nevyhovující letiště

Co všechno (kromě samotného přistání letadla plného koster) tady vlastně nesedí? Není toho málo. Tak za prvé: v Cáchách nebylo tak významné letiště, aby z něho startovaly zaoceánské lety. Další „drobností“, která celý hororový příběh znevažuje, je fakt, že společnost Santiago Airlines, která měla letoun provozovat, nikdy neexistovala. A navíc: jako první s touto zprávou přišel v listopadu roku 1989 bulvární deník Weekly World News, o němž bylo dobře známo, že jeho neuvěřitelné příběhy vznikají v klidu redakce.

Lidé rádi věří pohádkám, i těm pro dospělé

Přes všechny důkazy o nepravdivosti tohoto příběhu a nedostatek jakýchkoliv skutečností, které by jej mohly podpořit, se stále najdou lidé, kteří mu rádi věří. Ačkoliv celá smyšlenka popírá jakékoliv zákony přírody, nadšenci si jeho možnou pravdivost vždy zdůvodní. Jakási časoprostorová kapsa by mohla vše vysvětlit.

Jenomže viděl někdy někdo skutečně v Port Alegre tohle letadlo duchů? Patrně jen redaktoři zmiňovaného bulvárního deníku. A to ještě pouze ve své fantazii. Jak je tedy možné, že legenda stále žije? My lidé zkrátka milujeme záhady jakéhokoliv druhu. A tak si občas nějakou podobnou pohádku rádi dopřejeme.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Konspirace o přistání na Měsíci: Vyvrátí ji dnes už i malé dítě, nebo je na ní něco pravdy?