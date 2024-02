Chyby v legendárních filmech jsou obrovské a zkazí celkový dojem. Pokud máte bystré oko

Pojďme začít opravdovým trhákem, kterým Gladiátor s Russellem Crowem v hlavní roli bezesporu je. Nechme stranou drobnosti, vezměme si jen dvě opravdové minely, za které by měl někdo dostat pořádně za uši.

Tričko, džíny a jde se do Kolosea

Tou první, která pozornému divákovi neunikne, je záběr na dav lidí v Koloseu, mezi kterými se snaží marně skrýt člen štábu. Kdyby alespoň zapadl do doby, bylo by to fajn, nicméně tričko a džíny se v době vlády Marca Aurelia rozhodně nenosily, gladiátoři by asi koukali.

Největším kiksem však je nádrž se stlačeným vzduchem, která je jasně patrná při překlopení jednoho z vozů. Možná byl v době římské republiky někdo naprosto geniální a předběhl svou dobu o 500 let, pak je ale špatně, že se o tom neučíme ve škole.

Spider-Man plný zázraků

Ani komiksový hrdina Spider-Man se neobešel bez „záseků“ a vlastně – řekněme to na plná ústa – bez totálních hovadin. Všimli jste si, že když vycházejí v novinách články o jeho skvělých skutcích, opakují se stále stejné odstavce dokola? Přitom stačilo, aby produkce nebyla líná a napsala o pár článků víc. Mimochodem, zamysleli jste se někdy nad tím, že Peter sice nosí svůj oblek pod oblečením, které v případě potřeby strhne, ale – kde má masku na obličej?

Ve filmu samozřejmě nechybí romantika, což je skvělé. Jenže při „líbačce“ Petera a Mary Jane se mění nejen pohledy kamery, ale i hustota deště. A kamera je zádrhel i při slavnostní večeři na Den díkůvzdání, kdy se pokaždé změní poloha ruky Mary Jane. Režie zaváhala i ve chvíli, kdy se chce Peter přihlásit na zápas v ringu a baví se s paní, nad kterou je mikrofon. A takových nezdarů je ve snímku mnohem víc.

Ovšem i jiné zázraky se dějí. Třeba nerozbitný rámeček na fotku, to je úžasná věc. Když totiž Peter trénuje střelbu pavučin, rámeček s rodinnou fotkou rozbije. Další záběr však prozradí, že je všechno v pořádku a nic se nerozbilo. Stejně jako lampička, která v jednom záběru praskne, aby byla v dalším naprosto v pohodě.

Pulp Fiction a střelba z minulosti

Tohle je mrzuté, ale bohužel pravdivé. Dokonce i taková legenda mezi filmy, jakou je Pulp Fiction, si nese jednu obrovskou chybu. Když jsou Jules s Vincentem v Brattově bytě, dovnitř se přižene jeden z jeho kámošů a začne zběsile pálit. Naštěstí mine. No jo, ale všimli jste si v jedné z předešlých scén, že děr od kulek už ve zdi pár je, aniž by kdokoli střílel? Děj tu zkrátka dost pokulhává v posloupnosti.

Co dál? Třeba Americký sniper, který si získal dobré kritiky, a jde opravdu o velmi dobře oceňovaný válečný film. Přesto má pár momentů, nad kterými člověk kroutí hlavou. Třeba když se Bradley Cooper střídá s manželkou, aby si pochoval jejich novorozenou dcerku, miminko je evidentně panenka. Což ještě umocní sám herec, když se snaží scéně dodat na autentičnosti a panence zahýbe ručičkou. Dojemná chvíle se najednou mění ve frašku.

Zdroj: autorský článek

