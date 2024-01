I bez nábojů zachránil královské sídlo v Londýně. Brit zneškodnil německého nepřítele vlastním letounem

Válka přináší mnohé pozoruhodné příběhy, i přesto je ale statečný čin Raye Holmese skutečně unikátní. Odvážný pilot se narodil v roce 1914 a jeho kroky nejprve vedly do novinářské branže, zajímaly jej především kriminální příběhy. Nicméně Holmese to lákalo stále více do vzduchu. Stal se členem jednotky Royal Air Force Volunteer Reserve v roce 1936, a když Velká Británie vyhlásila Německu válku, připojil se Holmes k 504. peruti. Dostal přezdívku Arty.

Pochyby o vlastních schopnostech nebyly namístě

I když o svých schopnostech občas zapochyboval, skutečností je, že ve vzduchu se cítil jako ryba ve vodě. Dne 15. září 1940 vrcholila bitva o Británii, kterou však Německo nakonec i přes výraznou početní převahu ve vzduchu prohrálo. V ten den se vypravil Holmes se svou jednotkou k Londýnu, protože britské velení zachytilo zprávu, že německé bombardéry chystají útok na Londýn. Plán Britů byl jasný – eliminovat německou vzdušnou hrozbu a zabránit ztrátám na životech civilistů.

Holmes usedl do svého oblíbeného letounu Hawker Hurricane a po nějaké chvíli spatřil trio německých bombardérů Dornier Do 17, které se řítily na Londýn, aby provedly nálet. Holmes byl plně odhodlaný je zastavit. Britský pilot na jeden z německých bombardérů zaútočil, letoun mu chtěl oplatit výpad použitím plamenometu, nicméně ten ve velké výšce nezafungoval. Holmes pak podnikl útok proti druhému bombardéru a způsobil, že jeho posádka vyskočila s padáky.

Jak bez munice vyřídit nepřítele

Na řadu přišel třetí Dornier, možno říct pro Holmese osudový. Tento letoun měl namířeno k Buckinghamskému paláci, na který hodlal zaútočit. Britský pilot vystoupal nad něj, aby se vyhnul kulometné palbě, pak prudce změnil směr ve snaze provést útok na německý bombardér. Nicméně došla mu munice, a tak se Holmes rozhodl pro velmi riskantní manévr s nasazením vlastního života. Taranoval totiž německý letoun. „Střílel jsem na něj (letoun), ale došla mi munice. Myslel jsem si ‚sakra, teď mi uletí‘. Ale pak mě míjel a jeho ocas vypadal velmi tenký a křehký. Tak jsem se rozhodl, že mu jej urazím, bez něj se stejně nikdy domů nevrátí,“ líčil mnoho let poté barvitě Holmes.

Jenže se přepočítal, protože manévrem, který měl pouze oddělit ocas letounu od trupu, ve skutečnosti urazil daleko větší část protivníkova stroje. V něm seděl pilot Robert Zehbe, který taranování v žádném případě nečekal. Vyskočil sice ven s padákem, ale později zemřel na zranění, která utrpěl během Holmesova útoku. Britský pilot málem sám přišel o život, nakonec dokázal s těžce poničeným strojem přistát v jedné zahrádce za místním domem.

Po husarském kousku se Holmes stal nejen pro RAF hrdinou, o jeho činu psaly všechny noviny. Po válce se vrátil ke své původní profesi novináře a stal se vděčným objektem zájmu při různých veřejných besedách. Zemřel ve věku 90 let v roce 2005 po vleklých zdravotních obtížích na rakovinu.

Zdroj: history.com, Warhistoryonline.com



