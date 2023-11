Zlatá labuť jde do finále druhé série. Konec už je jasný

Kristýna Ryška, která hraje Irenu Maškovou, už dříve prozradila, že všichni stále natáčí. To znamená, že se žádné postavě nic nestalo. Ani Eva Mašková, jejíž představitelkou je Beáta Kaňoková, se po pletkách s velitelem Prahy zřejmě žádné újmy nedočká. Herečka je sice momentálně v očekávání druhého potomka, ale má v plánu se v květnu vrátit. Otázka je, zda bude mít kam.

Na největší zvěrstva nedošlo

Navzdory velké popularitě se totiž Zlatá labuť dočká jen tří řad. To diváky velmi zklamalo, protože děj je stále na počátku válečného období. K největším zvěrstvům tak doposud nedošlo. Otázkou je, zda by diváci skutečně do těch nejbrutálnějších let chtěli dojít. Už teď se objevují stížnosti, že z toho dávno není odpočinkový seriál.

V poslední době také opadla linka Ireny a Aleny, která byla pro mnoho diváku stěžejní. A dokonce i pro produkci. „Ohromný potenciál má pro mě milostná linka Ireny a Aleny. Láska, které není přáno. Láska, která byla ve své době nemožná a proti všem. Alena je jednou z mála Ireniných slabin. Irena je jinak jako skála. Je nelítostná, praktická, s neskutečným tahem na branku. Její Achillovou patou je homosexualita, která je samozřejmě ve třicátých letech a jejím postavení absolutně neakceptovatelná. Linka Ireny a Aleny pro mě symbolizuje touhu po osobní svobodě, po opravdovosti, akceptaci podstaty člověka navzdory konvencím," řekla kreativní producentka Klára Follová.

Překvapení se nekoná?

Ještě před začátkem druhé série sliboval producent Filip Bobiňski, že bude přituhovat a diváci se mají na co těšit. „Určitě se budeme o některé postavy bát. Budeme jim fandit. Dojde i na konkrétní události, kterými naše židovské postavy projdou. Ale jak říkám, strach nebudeme mít jen o ně," avizoval. Na sociálních sítích však probíhají vášnivé diskuze, že většina dobrých dějových linek vyšuměla do prázdna. Petr a Bára mezi sebou už nemají skoro nic než spory a pokusy o detektivní práci, Irena s Alenou se nesmí stýkat a žhavé to už není ani trochu, Markétě se záhadně vrací tuberkulóza a Eva Dušková, která se zřejmě zamilovala do Grubera a mohla z toho být hlavní linka celého seriálu, zanedlouho odejde kvůli těhotenství Kaňokové.

Je tak jasné, jak druhá série skončí - nijak! Zřejmě se nic nevyřeší, pokud Markéta neumře při porodu, což by mohl bý velký posun. Získá Irena zpátky své místo ve firmě? A zajímá to ještě někoho? Nebo snad zemře Kučera starší? A Irena se chopí znovu moci? Ať tak či tak, nenapadá nás, co by nás ještě mohlo překvapit. Mýlíme se?

