Zlatá labuť na křídlech lásky a intrik: Eva milenkou Grubera, Irena obětuje Petra

Diváci netrpělivě čekají, jestli to mezi Bárou Veselou a Petrem Kučerou dopadne dobře – zda budou smět těžkosti německé okupace snášet společně. Chyba! Její představitelka Marta Dancingerová prozradila, že je čekají ještě těžší časy než doposud. A zda budou jednou spolu, to už netuší vůbec. Každý herec dostává jen část scénáře a málokdo ví, jak se příběh bude vyvíjet. Občas to nevědí ani scenáristé. Co nás tedy ve druhé sérii čeká?

Kdo se stane hlavou rodiny Kučerů?

Irena Mašková bude stále milovat svou mladičkou prodavačku Alenu. Sužuje ji však tentýž problém, co doposud: lesbické vztahy nejsou povoleny a jednu z nich (nebo dokonce obě) by mohl čekat koncentrační tábor. Toho už se ostatně bojí všichni. To, zda zůstane Zlatá labuť v rodině původních majitelů, je nejisté. Tatínek sourozenců Kučerových, kterého hraje Petr Kostka, se domnívá, že jejich jméno ještě pořád něco znamená. Ale opravdu se nemýlí?

I u této prominentní rodiny začínají být vztahy napjaté. Irena se bude chtít zbavit Petra, myslí si, že ji ohrožuje. Je až po uši zamilovaný do Báry a každý náznak slabosti může vyústit v problém s gestapem, které zaměřuje svou pozornost stále více na obchodní dům. Ten také v dohledné době změní majitele. Padne do rukou Wilhelma Grubera?

Eva se oddá Gruberovi

Minimálně mu do rukou padne prodavačka Eva, kterou hraje Beáta Kaňoková. Ta mu dá, ve snaze zachránit své nejbližší, všanc své tělo. Už v první řadě po ní Gruber koukal a teď ji konečně dostane. Vystrašenou, ale odhodlanou udělat pro své milované cokoliv.

Jenže k tomu je odhodlaná i Gruberova manželka, která bude chtít, aby Eva skončila v pracovním lágru a nemotala hlavu jejímu manželovi. Jak jednoduché bude, aby se zbavila milenky svého muže? A proč se Eva bude uplakaná bát, že její Martin bude zastřelen?

Někteří zklamou, někteří zabojují

Robert Mikluš, představitel Lukáše Maška, se nechal slyšet, že když četl scénáře k novým dílům, občas zůstal civět s otevřenou pusou. Některé postavy se zachovají tak, jak by to do nich nikdo neřekl. Už víme, že někdo se pod tíhou doby zlomí, začne donášet, zradí své nejbližší. Láska je v této době důvod žít a také snadná Achillova pata.

Ale jak to všechno dopadne? Na nové díly se diváci mohou těšit už 24. srpna nebo o týden dřív na Voyo.

Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram, tn.cz

