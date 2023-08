Druhá řada Osady bude drsnější: Vlastenci jako Rubal jsou zamindrákovaní a nemají sebevědomí, říká režisér

Ve druhé sérii čeká zdejší osadu hned několik změn. Chatařka Ivana Srovnalová přivede do Záhoří miminko. Diváci tak budou sledovat, jak zvládá nové rodinné povinnosti. Přitom její představitelka Pavla Beretová u scénáře druhé řady ze začátku trochu váhala. Vztahy jí přišly o dost drsnější než v první řadě.

Pak jí prý ale došlo, že právě to by mohlo Radku Bajgarovi fungovat. Je to přeci jen jeho poslední šance. Třetí řada nebude, chatky už jsou zbourané. Dva roky přitom čekaly v chráněném objektu, až se k nim tvůrci vrátí.

Chataření tu nikdo rád nemá

Stýblovy ale na břehu rybníka už nenajdete. Petr Kolečko zařídil, aby Jana Švandová s Pavlem Novým prodali chatku Marku Danielovi. Stejně jako uběhly dva roky ve skutečnosti, uběhly i v seriálu.

U Petry Nesvačilové se prý bude zdát, že trochu přibrala. Je to možná pravda, ale mělo to krásný důvod – představitelka Rubalové byla v době natáčení těhotná. Dnes už je hrdou maminkou dcery Jasmíny Rikky, kterou má s Tomášem Vápeníkem.

I ve druhé řadě se objeví jen málo těch, kteří v chataření skutečně našli svou lásku. Režisér Radek Bajgar se scenáristou Petrem Kolečkem určitě druhé sídlo neplánují, ačkoliv Bajgar má alespoň svůj obytný vůz. „Scenárista Petr Kolečko ani já chatu nemáme a nikdy jsme neměli, skoro žádné chataře neznáme. A když už, tak spíš lidi, kteří mají chalupy. Takže si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme. Nejde nám o chataření. Pracujeme s metaforou velkého světa, který jsme vměstnali do chatařské osady. Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do nějakého harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jenom to, že v dané lokalitě vlastní chatu,“ říká režisér.

Rubal je extremista, Franěk deb*l

„Snažíme se pro ně mít pochopení. Proto mám tak rád třeba postavu Rubala, což je na jedné straně idiot, který by volil extremisty, ale na druhé straně je nám ho líto, rozumíme mu a máme ho rádi. Člověk totiž vidí, že to je v jeho případě jenom boj s vlastním sebevědomím – většina podobných vlastenců s tendencí k extremismu má se sebevědomím problém a je zamindrákovaná,“ přibližuje režisér, jak uvažuje o svých postavách.

A nešetří ani Fraňka. „Úplně mimořádný výkon odvedl Standa Majer v roli Fraňka. To je role, která je vážně těžká, protože Franěk je mimořádný debil, skoro to nejde obhájit, ale Standovi se to podařilo.“

Nová rodina věčně naštvaných Čechů

A na drsné české povahy hodlá Bajgar ukázat i tentokrát. Novou rodinu, v níž si zahraje Marek Daniel s Ivanou Uhlířovou, tvoří nejen rodiče, ale i dva dorostenci v podání naprosto geniálních mladých herců – Karolíny Knězů a Tomáše Daleckého. „Oba jsou budoucími komediálními hvězdami,“ říká Bajgar a dodává: „Ztrácíme schopnost domlouvat se, ve výsledku se pak nemáme rádi, a nakonec se vše může zradikalizovat. A tak jsem hledal prostředí, kde se přirozeně potkávají velmi různí lidé. A staré chatové osady jsou jedním z nich."

Na první díl Osady se mohou diváci těšit hned 1. září 2023.

Zdroj: redakce, Česká televize, ahaonline.cz, Instagram, vlasta.cz

