Dáda Patrasová byla krásná, tyto fotky mluví za vše. Muži jí právem padali k nohám, rozhodovala se mezi dvěma

Patrasová byla na zájem zvyklá odmalička, navíc žila v bohatství, takže vztahy pro peníze určitě nepotřebovala. Jejím otcem byl totiž známý harfenista Karel Patras, který na Státní konzervatoři i na Akademii múzických umění v Praze vychoval celou řadu světové uznávaných harfistů.

Konec filmových rolí

Kdo by si nepamatoval její roli Manuely z filmu Vrchní, prchni, kde ukázala bradavku pod mokrými šaty? Zejména muži mohli mít ještě větší "posvícení". Původně měla být Patrasová nahá celá, režisér Smoljak se však nechal "opít rohlíkem" a drobnou lží o menstruaci...

Ve filmech ale Patrasová skončila dřív, než by si zřejmě sama přála. Důvodem byl její skok do světa dětí, dětské zábavy a písniček. Mimochodem, žížalu Julii vymyslel její manžel Felix Slováček, kterého si vzala přesto, že se o ni vážně ucházel i Michael Kocáb. Pro Dádu to znamenalo velmi lukrativní byznys, ovšem zároveň již zmíněné rozloučení se světem filmu.

Od sex symbolu k hvězdě bulváru

Když dnes později narození zapnou počítač nebo se na internet podívají v mobilu, většinou Patrasovou vidí jen jako "hvězdu" bulvárních médií. Problémy s alkoholem, Slováčkova nevěra a tak dále. To jsou tučná sousta.

Nemělo by se však zapomínat, že to tak nebylo vždycky. Patrasová byla ve své době sex symbolem, což chvílemi připomíná i dnes.

Zdroje: ČSFD, Česká televize

