Andělská čísla pro začátek týdne: Dovolte si správně přát. Obdiv ostatních nepotřebujete

Pokud stále doufáte, že vás Vesmír vyslyší, musíte na to jít trochu jinak. Věřte, že se od této chvíle začíná vše v dobré obracet. Dýchejte, uvolněte se. Zkuste klidně meditaci. Zaměřte se ve svých myšlenkách na prosperitu a zisk. Štěstí vás bude provázet na každém kroku. Dovolte si snít a věřit.

Pondělí je o síle a odhodlání

Ačkoliv se to možná teď nezdá, vše se ve vašem životě dává do pořádku. Konec vlády Kozoroha mluví především o síle a odhodlání. Vodnář, do kterého Slunce vstupuje už tento týden, dokáže, že umíme jít za svými sny. Jen někdy potřebujeme pomocnou ruku, abychom se nebáli riskovat.

Peníze jsou stále velké téma, ačkoliv i vztahy se začínají hlásit o svou pozornost. Do popředí se dostává otázka, zda žijeme v lásce či nikoliv. U některých to bude pouhý stereotyp, zvyk. To ale není cesta, kterou byste se chtěli vydat. Pokud vyprchá láska, je těžké ji vrátit zpět. Hledejte možnosti, jak tomu předejít.

Probudí se démoni

Ústředním tématem pondělního dne bude komunikace. Do vašeho života vstoupí zásadní změna, které přinese ještě do konce ledna úžasné novinky. I složité problémy se brzy vyřeší. Nezáleží na tom, jak to teď vypadá komplikovaně. Každá bouře se nakonec přežene. A po ní přichází světlo.

Naučte se správně přát. Buďte konkrétní. Pamatujte na detaily i data. Stanovte si, kdy chcete uspět. Pohodlí a komfort vás teď nikam nedovedou. Zároveň myslete na to, že pokud máte kde složit hlavu, teplé jídlo a z čeho platit účty, daří se vám. Někteří lidé vás nebudou mít rádi, ať se budete sebevíc snažit. Protože váš duch probouzí jejich démony.

Andělské číslo 16

Šestnáctka je připomínkou toho, že vaše mysl utváří realitu. Dnešek bude o materiálních záležitostech. Udržte si pozitivní přístup. Nakonec budou všechny vaše potřeby naplněny. Naslouchejte své intuici. Vaše vnitřní moudrost vás skvěle povede.

