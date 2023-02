Jak je možné, že datla nebolí hlava? Z jazyku si udělá ochrannou helmu

Datlové mají unikátní schopnost hloubit svým zobákem díry do dřeva. Hledají potravu pod kůrou stromů, ale také si v nich dělají hnízda. Při hloubení otvorů do tak tvrdého materiálu datlové vyvíjejí sílu, která je nejméně tisíckrát větší než ta gravitační.

Přesto, že hlava těchto ptáků v důsledku neúnavného klování do tvrdého materiálu čelí obrovským nárazům, datly nebolí hlava, ani jim nehrozí, že utrpí otřes mozku nebo jiná zranění.

Zobák místo dláta

K tomu, že se datlovi – i přes jeho neúnavnou práci se dřevem – nic nestane, přispívá hned několik faktorů. Jedním z nich je i tvar jeho zobáku, který se podobá dlátu, ideálnímu nástroji na opracovávání dřeva.

Z datla dělají profesionálního truhláře mimo jiné také silné svaly na krku a velikost jeho lebky. Prostor lebky je u tohoto druhu ptáků totiž zmenšený, takže snižuje razanci, se kterou mozek naráží do lebečních kostí.

Další tělesnou modifikací, která u těchto druhů ptáků chrání mozek, je jeho extrémně dlouhý jazyk. Datlové mají asi ten nejbizarnější jazyk z celé zvířecí říše. Denně jim zachraňuje život, a to více než jedním způsobem. Jazyky různých druhů datlů se od sebe liší. Většina z nich je úzká a velmi dlouhá a na špičce můžeme najít řadu ostnů směřujících dozadu. Jazyk těchto ptáků je v průměru asi třikrát delší než jejich zobák.

Jazyk omotaný kolem mozku

Asi nejpodivnější je umístnění jazyku. Je totiž zkrátka až příliš dlouhý na to, aby se datlům vešel do zobáku. Je tak omotaný kolem celé jeho lebky. Nedostatek prostoru v zobáku zvířete ale není jediným důvodem podivného umístění jeho jazyka. Svaly, které jazyk tvoří, totiž slouží mimo jiné také jako izolace mozku zvířete a ochraňují ho tak před neustálými otřesy při klování do tvrdého dřeva. Jazyk datlů absorbuje sílu z každého otřesu.

Tato část těla tak v podstatě funguje jako ochranná helma.

Každý jazyk je navíc ještě přizpůsoben životnímu stylu jeho majitele. Některé druhy datlů mají na jazyku výrůstky podobné kartáči, které mu usnadňují nabírání mízy stromů, jiné mají na jazyku ostny určené k řezání do stromové kůry.

Zdroj: Bird Watching, American Bird Conservancy

KAM DÁL: Tyrannosaurus rex: Proč měl tak malé horní končetiny?