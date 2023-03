Kanibal Ladislav Hojer probudil v Děčíně strach a paniku. V ohrožení byly mladé ženy

Když bylo Ladislavu Hojerovi prokázáno, že se na pěti ženách dopustil vražd provedených velmi odsouzeníhodným způsobem, nikdo nepochyboval, že je primitivní psychopatickou osobností s citovou tupostí. Motivem jeho činů byla sexuální agrese. Hojerovi chyběly ty nejzákladnější morální normy. A pokud jde o úctu k lidskému životu, tu neměl už vůbec. Recidivu nebylo možno vyloučit ani v případě kastrace či stereotaktické operace. Do práce nechodil, byl uzavřený a málo komunikativní. Nikdy neměl vážnou známost a s žádnou ženou nikdy neměl dobrovolný pohlavní styk.

Oběti zastrčil do pochvy kopřivu

První vraždu spáchal Hojer v listopadu 1978. Stalo se tak v Děčíně, pár metrů od řeky Labe v obydlené části. Hojer se jel do města podívat po nějaké ženské a poznat krásy města. Vyhlédl si dívku, něco málo přes dvacet, kterou sledoval až téměř k řece. Měla však štěstí, zašla do domu. To už se nedá říct o třicetileté Evě, kterou potkal krátce nato. Srazil ji k zemi, a protože se bránila, Hojer ji uškrtil. Poté se pokusil o soulož. Když odcházel, strčil jí do pochvy kopřivu.

Pro další vraždu si vybral vlak. Psal se rok 1980. Jako voják základní služby na trase z Prahy do Děčína vyrazil na toalety za mladou dívkou, kterou po uzamčení WC uškrtil a vykonal na mrtvém těle soulož. Poté otočil klíč do polohy obsazeno a po několika minutách z vlaku vystoupil.

Vyšetřovatelům trvalo několik měsíců, než Hojerovi vraždy prokázali

Prostředí vlaku si zvolil i pro svou další vraždu. Na podzim téhož roku se rozjel do Košic, kde na břehu nádrže Ružín potkal ženu, sotva třicetiletou. Srazil ji k zemi, strhal z ní oblečení a znásilnil ji. Po souloži ji uškrtil, svázal nalezeným drátem, na prsa jí připevnil kámen a odtáhl ji do vody. Jméno ženy se dodnes nezjistilo, nalezena byla po roce bez hlavy a zápěstí.

Vůbec nejbrutálnější vraždu spáchal v roce 1981. Když mu skončila základní služba, vydal se z Prahy do Brna. Bylo brzy ráno, když se vydal na obhlídku města. Prochodil celý den. V noci potkal na tramvajové zastávce čerstvě plnoletou Ivanu, kterou v nedalekém parčíku znásilnil. Dívka se bránila, proto ji – jako předchozí oběti – uškrtil. Odřezal jí prsa a vyřízl genitálie. S nimi odjel do Prahy, schoval si je do ledničky a po týdnu je uvařil. Část jich snědl.

Poslední obětí byla padesátiletá Anna. Hojer ji přepadl s nožem v ruce, rozřezal jí kabát, sukni i spodní prádlo. Punčochu jí omotal kolem krku, aby nekřičela, a znásilnil ji. Poté ji uškrtil. Annu zabil 3. října 1981, hned 11. října téhož roku byl dopaden. Vyšetřovatele tehdy čekala ještě několikaměsíční práce, než Hojerovi prokázali vše, čeho se dopustil.

Zdroj: kriminalistika.eu, wikipedia.org

KAM DÁL: Zavražděný četnický praporčík Kliment Florián: Jakou úlohu sehrál v celém případu Masaryk?