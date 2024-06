Letadlová loď Kuzněcov je noční můra Rusů a nejspíš nikdy nevypluje

Plavidlo prochází již od roku 2017 a je již dnes zastaralé a zatím není schopno vyplout na moře.

Nehody na pokračování

Technický stav Admirala Kuzněcova je značně neuspokojivý. Jak uvedl server Business Insider, když potápěčské týmy zkoumaly trup lodi pod vodou, zjistily, že kovové konstrukce pod třetí palubou byly vystaveny značnému působení koroze. Skladovací prostory plavidla jsou navíc zcela zaplněny kalnou vodou, což v praxi znemožňuje detailně prohlédnout loď zevnitř.

V roce 2016 došlo ke ztrátě dvou letounů, které havarovaly při přistávacím manévru na palubě lodi. O dva roky později se námořní noční můra zhmotnila, když se v přístavu Murmansk potopil plovoucí dok, v němž generální opravou procházel právě Admiral Kuzněcov. Loď částečně zaplavila voda a ještě na ni spadl jeřáb. Letadlová loď se ocitla v nebezpečí, že půjde ke dnu, což se naštěstí pro Rusy nestalo, protože zafungoval rychle a pohotově personál.

Ruský prodělečný podnik?

V roce 2019 došlo na lodi k požáru, jak upozorňuje web Naval News, při němž našli smrt dva lidé, škody na plavidlu se odhadovaly až na 1,5 miliardy dolarů. Živel na sebe upozornil i o tři roky později, tentokrát však byly škody daleko menšího rozsahu a nikdo nepřišel o život.

To vše klade otázky, jestli se Admiral Kuzněcov vyplatí ruskému námořnictvu i nadále „vydržovat“ a investovat do něj miliardy rublů. Navíc se stále posouvá harmonogram opětovného zařazení Kuzněcova do služby. Zatímco se původně počítalo s tím, že by se tak mohlo stát do konce tohoto roku, což se zcela určitě nestihne, magazín National Interest uvádí, že by k tomu mohlo dojít do konce roku příštího. Samozřejmě pokud letadlovou loď nepotká nějaká další tragická událost či náhoda v budoucnu, což se nedá na druhou stranu vyloučit.

Peníze na prvním místě

Peníze jsou tedy faktor, o který se zde jedná především. Rusům se totiž provoz, renovace ani modernizace nemusí do budoucna vůbec vyplatit. Když před několika lety Admiral Kuzněcov dorazil k břehům Sýrie, nasazení lodi přišlo Rusko neúměrně draho. Použití letounů plavidla a dalších letadlových lodí v bitvě u Aleppa přišlo Rusy odhadem na 5–10 miliard rublů.

Ruskému námořnictvu se tak nabízí postavit novou moderní letadlovou loď a použít či převést prostředky, které se „utápějí“ v Kuzněcovi, právě na tento projekt a pokusit se alespoň částečně konkurovat například USA zkonstruováním plavidla o výtlaku 80 000 – 100 000 tun s elektromagnetickým katapultem a dalšími vymoženostmi moderní techniky.

I když Kuzněcov nakonec na moře vypluje, renovovaný a opravený, stále se jedná v základě o starou sovětskou technologii, která má potíže nejen s pohonným ústrojím. Plavidlo bylo původně objednáno už v roce 1981, do služby však vstoupilo až o deset let později. Především ale jeho technický stav není dobrý a loď nemá po výše uvedených problémech punc spolehlivosti. A nebude jej mít ani po skončení rozsáhlého renovačního procesu. Uvidíme, kam Rusové napříště nasměrují svou pozornost, možná nás předpověď překvapí.

