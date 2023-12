Letadlová loď USS Ticonderoga: Z lovce japonských kamikadze až k vesmírnému programu Apollo

Šestá postavená jednotka třídy Essex nesla název USS Ticonderoga (CV-14). Na stavbě nového plavidla se začalo pracovat na začátku roku 1943. Na vodu byla letadlová loď spuštěna o rok později a uvedena do služby v květnu 1944. Její původní jméno bylo USS Hancock, záhy došlo k jejímu přejmenování. Standardní výtlak plavidla o délce téměř 271 metrů činil 27 534 tun a mohlo vyvinout rychlost 33 uzlů (61 km/h). Posádku tvořilo 3 448 námořníků. Letadlová loď byla vyzbrojena 12 kanony ráže 127 mm, 32 kanony Bofors ráže 40 mm a 46 kanony Oerlikon ráže 20 mm.

Po dvouměsíčním pobytu v Norfolku, kde byla uvedena loď do služby, nabrala směr Britská Západní Indie, což byly ostrovy v Karibiku, které tvořily součást britského impéria. Zde pak Ticonderoga cvičila se stíhací perutí VF-80 amerického námořnictva, která byla založena 1. února 1944. Ve dnech 5.–14. listopadu 1944 VF-80 útočila na vybrané japonské cíle okolo Filipín a prováděla hlídkové lety, aby uchránila svazy letadlových lodí a jejich doprovod.

„Specialista“ na Japonce

Ticonderoga operovala převážně v Pacifiku, účastnila se jako podpora bitvy u Leyte na Filipínách na podzim 1944, největšího námořního střetu druhé světové války. Letouny startující z její paluby zasypávaly dva následující dny nepřátelské přepravní kapacity blízko Luzonu a také vzdušná zařízení, stejně jako několik strategicky důležitých letišť. Piloti letounů startující z Ticonderogy si připsali 6 vzdušných zářezů proti Japoncům.

Významná byla účast letounů na potopení japonského těžkého křižníku Nači třídy Mjókó. Stalo se tak 5. listopadu 1944 v Manilské zátoce. V lednu 1945 plula Ticonderoga jako součást Operační skupiny 38 Jihočínským mořem, aby se zúčastnila operace Gratitude.

Ticonderogu ohrožovali ke konci války také japonští kamikadze. Americká letadlová loď mohla spatřit 21. ledna 1945 na horizontu dva letouny kamikadze. Jeden zasáhl lehkou letadlovou loď USS Langley, druhý narazil do letové paluby Ticonderogy, což mělo za následek smrt několika námořníků. Posádka lodě bojovala s plameny, v tom se objevily v rychlém sledu další čtyři kamikadze letouny. Protiletadlové kanony sestřelily tři z nich, čtvrtý zasáhl Ticonderogu na pravoboku a zabil nebo zranil 100 námořníků včetně velícího důstojníka kapitána Dixieho Kiefera. Plameny byly následně uhašeny a Ticonderoga zamířila na opravy do americké loděnice Puget Sound Naval Shipyard.

To se už blížil konec druhé světové války a na začátku roku 1947 byla loď odstavena do rezervy. V letech 1952–1954 podstoupila program SCB-27C, během něhož byla roku 1952 překlasifikována na útočnou letadlovou loď CVA-14. Nedlouho po návratu do aktivní služby byla v letech 1956 a 1957 modernizována v programu SCB-125.

Na horkou vietnamskou půdu

Na přelomu 50. a 60. let operovala především v západní části Tichého oceánu, po roce 1965 se výrazně zapojila do operací války ve Vietnamu. Dne 2. srpna 1964 byla loď součástí nechvalně známého incidentu v Tonkinském zálivu, který ve svých důsledcích znamenal ještě větší americké angažmá ve válce ve Vietnamu. Torpédoborec USS Maddox (DD-731) se dostal pod palbu nepřátelských torpédových člunů, zatímco americké jednotky prováděly tajné operace v severovietnamských teritoriálních vodách.

Americké námořnictvo reagovalo leteckým útokem čtyř letounů F-8 Crusader z Ticonderogy na ustupující čluny, přičemž hlásilo, že jeden severovietnamský člun potopilo a druhý těžce poškodilo. Maddox utrpěl jen velmi malé poškození zásahem 14,5mm projektilu a vrátil se do jihovietnamských vod, kde se připojil k torpédoborci USS Turner Joy (DD-951). Severovietnamci zase oznamovali, že zasáhli Maddox jedním torpédem a jedno americké letadlo sestřelili. Ticonderoga se účastnila během války ve Vietnamu řady operací, vytěžované byly hlavně její letouny. Roku 1969 byla upravena a překlasifikována na protiponorkovou letadlovou loď CVS-14.

Zapojení do vesmírného programu Apollo

Po vietnamské misi, v letech 1972 a 1973, se Ticonderoga podílela na návratu kabin vesmírných letů Apollo 16, Apollo 17 a Skylab 2 zpět na Zemi. Poslední akcí Ticonderogy bylo vyzvednutí Skylabu 2 s astronauty v červnu 1973 u pobřeží San Diega. Loď zůstala v aktivní službě ještě několik měsíců potom, nicméně to už byla její labutí píseň. V září 1973 byla vyřazena a o rok později sešrotována. Američanům odvedla během druhé světové války a ve Vietnamu cenné služby.

Zdroje: warhistoryonline.com, ThoughtCo

KAM DÁL: Ruská čmoudící chlouba Admiral Kuzněcov je k smíchu. Proč ji raději sami nepotopí?