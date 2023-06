Tělo mrtvé jeptišky se po smrti nerozkládá. Zázrak vyvolal senzaci mezi poutníky

Příroda je většinou neoblomná a trvá na tom, že se tělo každého dříve živého tvora po smrti pomalu či rychleji - podle podmínek - začne rozkládat. Jak si ale máme vysvětlit některé momenty, jež zdánlivě veškerým miliony let prověřeným a potvrzeným principům odporují? Třeba v benediktinské kapli Marie, královny apoštolů v Goweru v Missouri, najdeme jeden z takových příkladů. Tělo jeptišky, která je již několik let po smrti, zůstává prakticky neporušené…

Zázrak, nebo ne?

Jeptiška Wilhelmina Lancasterová zemřela již před čtyřmi lety, ale její tělo stále nevykazuje téměř žádné známky rozkladu, který by byl po takové době zcela normální. Pohled na tuto zajímavost se liší podle toho, zda se na takovou příhodu dívá věřící člověk nebo vědec. Zatímco katolíci jsou samozřejmě skálopevně přesvědčeni, že se jedná o zázrak, vědci mají jiné vysvětlení a dokonce tvrdí, že jende o žádnou velkou vzácnost. Ke které skupině se přidáte právě vy?

Když zázrak, tak pro všechny

Do kaple, kde je dnes pietně vystaveno jeptiščino tělo, pokryté vrstvičkou vosku, která má bránit jeho poničení, se chodí denně modlit noví a noví věřící. Vystřídaly se jich tady už tisíce a každý z nich věří v nějaký ten malý zázrak, který by se mohl přihodit i právě jim. Třeba se kouzelná jeptiška přimluví. Navíc mnozí přísahají na pocit přítomnosti „něčeho“ vyššího, již ve chvíli, kdy do kaple vstoupí. Možná je to jen sugesce, možná očekávání a sama víra, nebo snad opravdu netušíme, co se mezi zemí a nebem ve skutečnosti děje.

Zázrak je pohroma pro městečko

Neporušené tělo jeptišky bylo náhodně objeveno při exhumaci, kdy se ti, kteří její ostatky z hrobky vyjmuli, očekávali, že v rakvi najdou již jen kosti své bývalé sestry. Skutečnost byla ale docela jiná a všichni přítomní zůstali při tom pohledu jak přikovaní. Ostatní jeptišky se nález původně snažily utajit, ale střípky z interní komunikace nakonec přece jen unikly do médií, a tak bylo o senzaci postaráno. Jak se ukazuje, takový zázrak není jen tak a řádové sestry dobře věděly, proč nechtěly o Gowerském zázraku informovat veřejnost. Nápor turistů i věřících prakticky z celého světa nyní přetěžuje silnice ani ne dvoutisícového městečka v Missouri, které bylo zvyklé na svůj poklidný život. Policisté museli kvůli zázračné jeptišce dokonce vytvořit mobilní stanoviště, která mají za úkol koordinovat nápor turistů ve městě.

Někteří starousedlíci se bouří

Gower ale potkaly i další změny, s nimiž se místní jen těžko vyrovnávají. Prostranství před kapličkou, o které se místní věřící léta s láskou starali, se muselo proměnit v parkoviště a klidné místo v městečku už jen ztěží někdo najde. Vše se přizpůsobuje turistům a poutníkům a místní začínají mít pocit, že se ocitli na vedlejší koleji. Ti, kteří nevěří v zázrak, za to všechno dávají vinu jeptiškám, které neopatrně zprávu pustily do světa.

Vědci v zázrak nevěří

Zatímco se v církevních kruzích začíná hovořit o postupu, který by dnes již věhlasnou jeptišku časem dovedl až ke svatořečení, vědci to vidí jinak. Například Rebecca Georgeová z univerzity v Severní Karolíně se podle serveru hindustantimes domnívá, že nejde o žádný natolik výjimečný stav, aby si zasloužil tolik pozornosti. „Obvykle, když lidi pohřbíváme, neexhumujeme je. Nemůžeme se na ně podívat za pár let. Za 100 let už možná nezbude nic,“ vysvětlila důvod, proč není podobných „zázraků“ zmapováno víc.

Zdroj: hindustantimes, theguardian, cnn

KAM DÁL: Zrůda ve zrůdném režimu: Soudce kat Vaš ničeho nelitoval, zlikvidoval i svého hrdinu.