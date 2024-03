Uzavírejte předmanželskou smlouvu, radí Hanychová. Rozvod vás pak vyjde levněji

Předmanželskou smlouvou si snoubenci ujednávají, co bude součástí společného jmění manželů a co naopak součástí nebude. Obvykle se uzavírá ve dvojici, kde je jeden ze snoubenců výrazně lépe situovaný, své místo má však i u těch, kteří mají majetku stejně. Mít od začátku čistý stůl je totiž mimořádně užitečné!

Rozvod byl pořádná divočina

Agáta svým „holčičkám“, jak své sledující nazývá, často na rovinu říká, s čím se musela v životě popasovat. Jednou z takových situací byl také rozvod s Jakubem Prachařem. Manželství začínalo jako velká láska, její maminka Veronika Žilková prozradila, jak dlouho po sobě tihle dva toužili, prý spolu snad podváděli i své partnery. Jednou se vzbudili ráno v Mariánských Lázních a rozhodli se, že se vezmou. Aby pak rodiny nelitovaly, že nebyly pozvané, udělala Hanychová s Prachařem další svatbu. Dostavěli dům. Narodila se dcera Mia. Dokonalá pohádka!

Jenže po pár letech přišlo kruté vystřízlivění a rozvod byl na stole. Hanychová se nijak netají tím, že musela svého muže z domu v Suchdole vyplatit, Žilková kvůli tomu prodala rodinnou chalupu, a snad mají dokonce ujednání, že dům nesmí prodat do doby, než bude dceři 18 let, aby pro ni měla stabilní domov. Od té chvíle nevynechá Hanychová příležitost, aby připomněla, že během rozvodu přišla na buben a musela dát všechny volné peníze, které měla. A proto při druhém sňatku s Dopitou uzavřela předmanželskou smlouvu. Podruhé se prý tahle dáma oškubat nenechá!

Proč uzavřít předmanželskou smlouvu?

Dle občanského zákoníku výhoda svědčící pro uzavření předmanželské smlouvy není jen to, abyste si po rozvodu vedli finančně lépe. Může jít také o prostředek obrany proti uspokojení věřitelů ze společného jmění manželů – není výjimkou, že některý z manželů naseká během trvání svazku dluhy. A to často bez vědomí toho druhého. V tom případě se vám bude hodit, že máte majetek jasně rozdělený. Pokud totiž zúžíte společné jmění manželů ještě před uzavřením manželství, nelze dluh jednoho manžela později uspokojit z majetku druhého. V opačném případě je věřiteli váš majetek dáván jako na zlatém podnose.

V předmanželské smlouvě lze však také ujednat, že nebudete nabývat majetek do společného jmění manželů, ale do spoluvlastnictví. To totiž poté nemusí zaniknout rozvodem, což se u společného jmění manželů předpokládá.

Několik podmínek předmanželské smlouvy dle zákona

Musí být sjednána formou veřejné listiny, tedy zápisu za přítomnosti notáře. Pokud si ji napíšete doma na papír, je vám k ničemu. To je rozdíl oproti závěti, která takové podmínky neklade, pokud ji nesjednává nezletilý.

To je rozdíl oproti závěti, která takové podmínky neklade, pokud ji nesjednává nezletilý. Můžete ji zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu . Ten je veřejný a nemusíte ji tak předkládat například při žádosti o půjčku. Pokud je smlouva v Seznamu, je účinná vůči třetím osobám, aniž by s jejím obsahem musely být předem seznámeny. A to se vám může mnohokrát hodit. Zvlášť pokud byste po pár letech zjistili, že jste si nevzali prince, ale bídáka.

. Ten je veřejný a nemusíte ji tak předkládat například při žádosti o půjčku. Pokud je smlouva v Seznamu, je účinná vůči třetím osobám, aniž by s jejím obsahem musely být předem seznámeny. A to se vám může mnohokrát hodit. Zvlášť pokud byste po pár letech zjistili, že jste si nevzali prince, ale bídáka. Smlouva je účinná okamžikem uzavření.

Obvykle za ni dáte u notáře kolem 5 000 Kč bez DPH.

Změnit nebo zrušit ji můžete pouze za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena – tedy formou veřejné listiny za přítomnosti notáře.

Uzavřít ji můžete i po svatbě, ale v takovém případě platí vždy od data, kdy byla uzavřena. Pokud byste ji uzavírali účelově poté, co zjistíte, že má manžel dluhy, nepomůžete si.

​Zdroj: autorský článek

