Nádor místo covidu: Pozor na nebezpečné UV desinfekční přístroje. Místo ochrany před viry mohou způsobit rakovinu

Zdraví máme jen jedno. Tuhle dávnou pravdu si uvědomujeme po pandemii covidu mnohem jasněji než dříve a děláme vše pro jeho zachování. Je ale potřeba důkladně zvažovat, co na svoji obranu použijeme. Například UV zářič se může zdát jako dobrý nápad, ale v mnoha případech je opak pravdou. Tak pozor na to…

Covid přinesl změny v péči o zdraví

Covid přinesl mnoho zla a problémů, ale také změnil náš pohled na hygienu a vnímání čistoty. Zatímco pro mnohé byla před pandemií znakem čistých rukou skutečnost, že na nich “nevidí špínu”, dnes mnohem více přemýšlíme i nad bakteriemi a viry, které na našem těle mohou ulpět. Nosíme si s sebou v kabelce desinfenci, nesaháme zbytečně na věci ve veřejných prostorech, častěji si myjeme ruce. Někteří si dokonce koupili (nebo zvažují nákup) UV zářiče, který by měl celkem spolehlivě zlikvidovat téměř všechny patogeny, jichž se chceme v obavě o své zdraví zbavit, ale přineseme si je domů třeba na telefonu, na klíčích a dalších předmětech.

Nebezpečnější než slunce

Přístroje, vydávající ultrafialové záření, se rozmáhají po celém světě a jsou k dostání také u nás. Jde sice o účinný způsob, jak se zbavit virů, bakterií a dokonce i zárodků plísní a podobně, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že jde pořád o to samé, respektive ještě nebezpečnější záření, před nímž nás lékaři varují a před kterým se my sami v létě schováváme a mažeme opalovacími krémy s co nejvyšším ochranným faktorem. Proto bychom měli být při koupi takových přístrojů opravdu velmi opatrní.

Před sluncem nás chrání ozón, ale vše nezvládne

UV záření je v přírodě, tedy ve vesmíru, několik druhů, dělí se podle vlnové délky záření a v naší soustavě jej nejvíce vyzařuje právě slunce - jistě víme, že nás ochranné krémy brání převážně před UVA a UVB zářením. Ozón, jimž je naše planeta obalena, naštěstí velké množství tohoto záření pohlcuje a nepouští k jejímu povrchu, ale i on má své limity. Naštěstí je ale tato ochranná vrstva schopna zabezpečit nás před UVC zářením, které je pro živé tvory zvláště nebezpečné. A právě tento typ ultrafialového záření se používá v zařízení pro desinfekci, jako jsou známé germicidní žárovky.

Desinfekce nesmí být nebezpečná

Zmiňované žárovky se používají na desinfekci prostor, jako jsou mimo jiné operační sály a podobně. Všichni ale víme, že pokud ji “rozsvítíme”, musíme se vzdálit z dosahu tohoto záření. Proč? Protože by mohlo způsobit rakovinu. Jenomže i když toto víme, neuvědomují si to mnozí lidé při nákupu doslova kapesních zářičů, které podle výrobců slibují ochranu nejen před covidem. V době globálního trhu a neomezených možností internetových nákupů můžeme bohužel pořídit doslova cokoliv. A také si můžeme hodně ublížit. Na co si tedy dát při koupi takového přístroje pozor? Klíčem k výběru toho správného je, aby bylo možné jej před zapnutím dobře uzavřít a také aby měl funkci automatického vypnutí při jejich otevření.

Varování odborníků

Odborníci společnosti Global Lighting Association ve své zprávě již dříve varovali před škodlivostí záření a před nákupem desinfekčních UV zářiče v podobě hůlky, který je bez jakéhokoliv zabezpečení. Jeho použití je sice jednoduché - zkrátka jej zapneme a obrazně řečeno si posvítíme na desinfikovaný předmět. Přitom je ale nutné takový přístroj držet v ruce, a tak dojde také k ozáření alespoň části těla. Je přitom nutné si uvědomit, že UV záření není pro lidské oko viditelné, proto nesmíme spoléhat na modré světlo, které vidíme a které je buď v takových zařízeních jen z důvodů víceméně estetických nebo vzniká jako vedlejší produkt.

Nechte si čas na rozmyšlenou a zjistěte si víc

Odborníci z uvedené společnosti radí všem, kteří by si přes to chtěli domů pořídit desinfekční přístroj na zmiňovaném principu, aby si před jeho nákupem dobře prostudovali jak jeho účinky, tak i způsob použití a certifikát o bezpečnosti. Rozhodně bychom si neměli pořizovat žádný podobný výrobek, který slibuje možnost desinfekce těla ani takový, který není možné před zapnutím zcela uzavřít, případně zapnout dálkově například z vedlejší místnosti. Zdraví je sice na prvním místě, ale nesmíme při snaze o jeho ochranu jednat bezmyšlenkovitě. Vyplatí se zjistit si víc…

Zdroj: medicalxpress, Global Lighting Asociation, Cancer

