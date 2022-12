Viscerální tuk může mít negativní vliv na naše zdraví. Zbavte se ho s pomocí obyčejného kmínu

Tento rizikový druh tělesného tuku může mít hned několik negativních dopadů na náš celkový zdravotní stav. Našemu zdraví může v některých případech uškodit i tuk, který se nám ukládá těsně pod kůží, neboli podkožní tuk; ve srovnání s viscerálním tukem je ale mnohem méně rizikový.

Alzheimerova choroba, mrtvice, vysoký cholesterol, onemocnění srdce, cukrovka 2. typu, a další. Tuk uložený hluboko v naší břišní dutině zvyšuje riziko vzniku hned několika vážných zdravotních problémů, mezi které patří mimo jiné i

Tento typ tuku totiž produkuje určitý typ proteinu, který může mít negativní vliv na naše orgány. Způsobuje mimo jiné zúžení cév, záněty v těle, ale i zvýšení krevního tlaku, které postupem času může vést k závažnějším zdravotním problémům.

Jak vzniká viscerální tuk?

Na ukládání tělesného tuku hluboko uvnitř naší břišní dutiny má vliv celá řada různých faktorů, patří mezi ně jak ty genetické, tak i environmentální.

Do určité míry je tedy to, jaké množství tělesného tuku se vám bude ukládat do břišní dutiny, určeno zděděnou genetickou informací, zároveň ale můžete množství viscerálního tuku ve vašem těle ovlivnit vaším jídelníčkem, pravidelnou fyzickou aktivitou a dalšími faktory.

Nezdravý jídelníček s vysokým obsahem tučných jídel a cukrů může nárůst viscerálního tuku zvýšit a naopak. To samé ale platí i o úrovni stresu, kterému jsme vystaveni. Naše tělo totiž ve stresových situacích produkuje hormon kortizol, který mimo jiné také podporuje ukládání viscerálního tuku v těle.

Jak se účinně zbavit viscerálního tuku?

Tím nejúčinnějším způsobem, jak snížit množství viscerálního tuku v našem těle, je zkrátka dodržování celkového zdravého životního stylu. To zahrnuje následující aktivity:

Pravidelné cvičení – důležité je se pravidelně hýbat, a to alespoň po dobu 30 minut každý den .

– důležité je se pravidelně hýbat, a to . Vyvážený jídelníček – Při přípravě jídelníčku bychom se měli zaměřit zejména na to, aby obsahoval dostatek bílkovin, celozrnných produktů, ovoce, zeleniny a co možná nejvíce se vyhýbat zařazení trans tuků, sodíku, cukru a průmyslově zpracovaných potravin do naší stravy.

Některé potraviny nám ale se zbavením se tohoto typu tuku mohou pomoci více než jiné. Mezi tyto potraviny patří mimo jiné i obyčejný kmín. Toto běžné koření, které má doma téměř každý z nás, nám totiž může pomoci zrychlit náš metabolismus a rychleji tak spalovat energii. Spolu se zrychlením metabolismu nám navíc pomáhá rychleji se zbavit jak podkožního, tak i viscerálního tuku.

Přerušovaný půst – se zbavením se viscerálního tuku vám může pomoci mimo jiné i metoda přerušovaného půstu. Jak na ni najdete – se zbavením se viscerálního tuku vám může pomoci mimo jiné i metoda přerušovaného půstu. Jak na ni najdete zde

Kvalitní spánek – Dostatečně dlouhý (min. 7 až 8 hodin) a kvalitní spánek je pro zbavení se tuku uloženého hluboko v naší břišní dutině nezbytný.

– Dostatečně dlouhý (min. 7 až 8 hodin) a kvalitní spánek je pro zbavení se tuku uloženého hluboko v naší břišní dutině nezbytný. Vyhýbání se stresu – Se snížením úrovně stresu, který pociťujeme, nám může pomoci hned několik jednoduchých praktik, jednou z nich je i meditace. Jak na její správné provedení najdete zde .

– Se snížením úrovně stresu, který pociťujeme, nám může pomoci hned několik jednoduchých praktik, jednou z nich je i meditace. . Vyhýbání se alkoholu – Nadměrná konzumace alkoholických nápojů může vést ke zvýšenému množství viscerálního tuku v našem těle.

Zdroj: WebMD, Medical News, Cleveland Clinic, Healthline

KAM DÁL: Prevence infarktu a mrtvice: Pomůže strava bohatá na flavonoidy.