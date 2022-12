Dejte si pozor na únik tepla. Vytápění se vám tak může pořádně prodražit

S blížící se zimou je nejvyšší čas se zaměřit na to, abychom v domě udrželi co nejvíce tepla. Pokud totiž topíte o sto šest, ale stále se klepete zimou, je pravděpodobné, že vám velká část tepla, kterou vám v domě či bytě generují radiátory, uniká a vy za něj tak platíte zcela zbytečně.

Nejčastěji teplo uniká špatným těsněním u oken, střechou a nebo podlahou, jak na svém webu uvádí Express.

Pokud chcete snížit váš účet za energie a neplatit zbytečně za teplo unikající z vašeho bytu či domu ven, investujte do kvalitní izolace, jak na svém webu radí House Beautiful.

Okna a dveře

Jedním z nejčastějších izolačních prohřešků bývají stará okna, kterými může teplo z místnosti unikat ven a kterými se studený vzduch dere dovnitř. Důležité je tak pomocí tmelu pečlivě zacelit praskliny a mezery mezi okenními rámy a zdí. Zamezit úniku tepla z vašeho domu či bytu vám pomohou mimo jiné také protiprůvanové pásy.

Tato praktická pomůcka vám pomůže vypořádat se mimo jiné také s izolací vstupních dveří.

Podlaha

Skrze podlahu uniká zhruba 10 % tepla, které vygenerujeme, jak na svém webu uvádí Power To Switch. Jedním z možných řešení tohoto problému je investice do kvalitně izolovaného podlahového vytápění.

Přidáním tohoto typu vytápění bude k prohřátí vašeho domova zapotřebí méně energie, s pomocí podlahového vytápění tedy můžete snížit váš celkový účet za energie, jak na svém webu uvádí Express.

Jediným problémem je, že k jeho instalaci je potřeba větší počáteční investice.

Odvzdušnění radiátorů

Při snaze o snížení našeho celkového účtu za energie bychom ale neměli zapomínat ani na odvzdušnění radiátorů.

V radiátorech se totiž může zachytit vzduch, který jim následně znemožňuje efektivně vytápět vaše obydlí. To, jestli je to i váš případ, zjistíte lehce, stačí se jen přesvědčit, jestli jsou na radiátorech, a to především v jejich. horní části, studená místa. V případě, že taková místa na radiátoru objevíte, na nic nečekejte a začněte s jeho odvzdušněním.

Jak na odvzdušnění radiátorů najdete zde

Zdroj: House Beautiful, Express, Power To Switch

