Jak správně stříhat nehty na nohou, aby nezarůstaly a předešlo se bolestivému strhávání?

Nehty na nohou módním trendům naštěstí tolik nepodléhají. Přesto je celá řada lidí neustále zastřihává špatně. Nevhodnou úpravou tvaru nehtů na nohou si tak koledují o nepříjemné bolesti, zatrhávání a ve výsledku také zarůstání.

Pedikúra je ideální řešení

„Nehty stříhejte vždy tak, aby rohy nehtů zůstaly přístupné. Základní rada proto zní: nevystříhávejte je ve valech, ale spíše do rovna. Doporučuji na doma používat štipky na nehty, které vás nepustí tolik do strany. Ostré rohy, které by vám vadily, můžete zapilovat,“ radí pedikérka Veronika Morstein Matulová.

Úplně ideálním přístupem k péči o nehty na nohou je docházet na pravidelnou pedikúru jednou za měsíc. Zkušená pedikérka nehty vhodně zkrátí, ale také se postará o nehtová lůžka a odstraní ztvrdlou kůži. Právě díky pravidelným návštěvám pedikérského salónu se můžete vyvarovat zarůstání nehtů.

Jak zabránit zarůstání

Jakmile nehet začne zarůstat, dokáže vás pořádně potrápit. A na křesle pedikérky dříve nebo později stejně skončíte. Zkušený odborník je totiž tím jediným, kdo umí tento problém efektivně řešit. Jenže co dělat, když se k pedikérovi zrovna nemůžete vydat?

„Pokud vás začne nehet bolet a nemůžete přijít na ošetření, můžete zkusit roh nehtu podložit kouskem netkané textilie, nadzvedne se a přestane tlačit. Zásadně se nesnažte nehet vystřihnout ani nemáčejte nohy v žádných koupelích. Současně nedoporučujeme mazat framykoin nebo používat višněvského balzám či jiné mastné přípravky. Nejlépe uděláte, když budete místo vysušovat dezinfekcí. Pokud nemáte alergii na jód, doporučuji klasický Betadine roztok,“ vysvětluje Matulová.

Prevence strhávání nehtu

Správně vedená pedikúra je bezbolestnou prevencí klasického strhávání nehtu, které nás v případě domácích experimentů s nůžkami v okolí zarůstajících nehtů dost možná jednou čeká. Strhnutí nehtu není přitom efektivním řešením ani do budoucna.

„Chirurgické řešení je většinou naprosto zbytečné a navíc nic neřeší, protože nehet po 2 až 4 měsících opět doroste do problematického místa a situace se opakuje,“ varuje Veronika Morstein Matulová.

