Jak ušetřit: Pomůže vám chytrý telefon i obyčejný nákupní seznam

Při snaze o ušetření určité částky se většina z nás soustředí na ty největší položky, to je ale chyba. Problémem většiny lidí jsou naopak malé částky, kterým nevěnují takovou pozornost, ale které se během roku nasčítají.

Nákupní seznam

Jedním z příkladů těchto částek jsou peníze, které utratíme za jídlo.

Řada z nás totiž nenakupuje s nákupním seznamem, ale to je velká chyba. V takovém případě je totiž pravděpodobné, že si z obchodu odneseme mimo potraviny, pro které jsme šli, i nejrůznější dobroty, které nepotřebujeme.

V momentě, kdy nemáme nákupní seznam, totiž zaměřujeme mnohem větší část naší pozornosti na regály s potravinami a v takovém případě je poté velmi těžké odolat.

Vždy si proto na nákup připravte seznam potravin a v supermarketu se pohybujte cíleně.

Vyhýbejte se značkovému oblečení

Jedním z těch nejlepších způsobů, jak ušetřit, je držet se dál od obchodů se značkovým oblečením. V takových obchodech totiž neplatíte pouze za materiál a zpracování oděvu, ale velkou část ceny platíte právě za danou značku. Je tedy velmi jednoduché najít stejně kvalitní tričko či kalhoty, ale za polovinu ceny.

Trvalý příkaz

Jak ušetřit na energiích najdete zde

Ideální je nastavit si trvalý příkaz a každý měsíc si posílat určitou částku financí na spořicí účet. To samozřejmě můžete udělat i bez trvalého příkazu, není to ale to samé. Poté se totiž může stát, že se daný měsíc rozhodnete, že se vám to tentokrát nehodí, nebo na odeslání určité částky zkrátka zapomenete.

Trvalý příkaz vám tak může šetření výrazně ulehčit.

Porovnejte si mobilní plány u jiných operátorů

Zaměřit byste se měli mimo jiné také na platby, které se pravidelně opakují.

Rozhodně si tedy porovnejte svůj mobilní plán s mobilními plány u ostatních operátorů, zkontrolujte ale také další své měsíční platby. Dobře si rozmyslete, jestli opravdu využijete permanentku do posilovny nebo jestli nezrušit předplatné některého z časopisů.

Knihy

Jste vášnivým čtenářem? Tento koníček se vám může pořádně prodražit. Naštěstí ale existuje jednoduchý způsob, jak pokračovat ve čtení, ale levně. Obnovte si kartičku do knihovny a můžete tak měsíčně ušetřit až několik stovek.

Dovolená

Přemýšlíte o drahé dovolené v exotickém zahraničním resortu? Zkuste se nejdříve podívat na to, jestli byste náhodou nenašli nějaké podobně lákavé aktivity ve vašem okolí. Často totiž při plánování dovolené automaticky přemýšlíte nad tím, do jaké země se vydat, a unikají vám tak možná ještě lepší místa na dovolenou u nás v Čechách.

Mobilní aplikace

Chytrý telefon má dnes již většina lidí s sebou na každém kroku.

Dokonce i váš mobil vám může s šetřením pomoci. Můžete si totiž stáhnout některou z aplikací navržených na zápis příjmů a výdajů. Lépe si tak uvědomíte, za co utrácíte více, než je nutné, a kde byste mohli ušetřit.

Zdroj: Ramsey Solutions, Bankrate

