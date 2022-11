Když si polijete počítač, jeho záchrana záleží na každé vteřině

Polití počítače většinou následuje šok a zkamenění. To je sice pochopitelná reakce, je to ale to nejhorší, co můžete udělat.

Při polití laptopu jde totiž o vteřiny. Je proto dobré přesně vědět, jak se v takové situaci zachovat, a okamžitě začít jednat. Nejdříve je nutné politý počítač okamžitě vypnout a vypojit ze zásuvky, jak na svém webu uvádí Digitaltrends.

Pokud má váš laptop vyjímatelnou baterku, okamžitě ji z něj odstraňte. Tyto kroky proveďte jako první, tedy ještě před pokusy o odsátí či vysušení tekutiny.

Jediná akce, kterou můžete provést ještě před vypnutím počítače a jeho odpojením ze zásuvky,je jeho rychlé otočení klávesnicí směrem dolů a zpět, aby se do něj tekutina nestihla vsáknout. Tento krok by ale neměl trvat déle než jednu či dvě vteřiny, o důkladnější vysušení vašeho notebooku se postaráte později.

Jak zachránit politý notebook?

K dalším krokům, které jsou k záchraně politého laptopu stěžejní, budete potřebovat vysoce savé utěrky nebo ručníky.

Nejdříve je nutné odpojit vše, co od vašeho notebooku odpojit lze, jak na svém webu uvádí Asurion. Nezapomeňte na myš, flash disky, ale i nejrůznější USB a další typy kabelů. K vašemu počítači by zkrátka nemělo zůstat připojeno vůbec nic.

Nejdříve svůj notebook co možná nejvíce otevřete, obraťte ho klávesnicí k podlaze a umístěte ho na vaše utěrky či ručníky klávesnicí směrem k zemi. Zajistíte tak, že z něj většina tekutiny, která se v něm nahromadila, vyteče ven.

Pozor na tuto běžnou chybu: Vyhněte se vysoušení počítače fénem na vlasy.

Počítač jinak ovlivní voda a jinak slazená káva

Na tom, jakým druhem tekutiny jste váš notebook polili, záleží. Slazené nebo alkoholické nápoje ho mohou poškodit mnohem více a rychleji než obyčejná voda.

V každém případě je důležité počítač zkrátka co nejrychleji vysušit, ať už jste na něj vylili vodu, či džus.

Po okapání počítače je nutné stroj rozebrat, tento krok je ale lepší svěřit do rukou profesionála.

