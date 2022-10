SATIRA: Naštvaný občan vyškolil vládního úředníka ze světové politiky, odhalil i četná spiknutí

Naši reportéři doprovázeli jednoho z vládních úředníků z komunikační kampaně po jeho cestě v jedné malebné vsi. Náhodně jsme zazvonili u jednoho domu na zvonek, na kterém byla, zřejmě omylem, nálepka Vladimira Putina. Otevřela starší paní.

„Co tu chcete? Vy jste exekutor? Já nic nemám, všecko je napsaný na bratra, takže máte smůlu!“

„Dobrý den, ne já nejsem exekutor, poslala mě naše vláda, abych vám vysvětlil, jak to bude v dalších měsících s plynem a obecně cenami energií. Chtěl bych rozptýlit vaše případné obavy, které možná máte.“

„Vláda říkáte? Jako Fiala, ten zkorumpovanej ještěr, co ho řídí Soroš, ten vás poslal jo? Ten zaprodanec, co v Evropské unii jen poklonkuje Američanům, ten brejlatej profesůrek, co nikdy nepracoval, slouha Iluminátů, ten ….

„Podívejte, chápu, že nemáte ráda vládu, tomu rozumím, ale rád bych vám tady vysvětlil, že se nemusíte obávat zimních měsíců…“

„Karle, pojď sem, to musíš vidět. Tady tenhlenc eurohujer nám tu chce přikazovat, koho máme volit! Poslal ho na nás Fiala. Normálně se už úplně zbláznili, to je vymývání mozků, normálně diktatura!“

„To je von? Tenhle? Co tu děláte? Kdo vás poslal? Sledujete nás?“

„Ale vůbec, dobrý den, já jsem …“

Okamura bojuje proti negativní energii

„Mně je jedno, kdo jseš, hned vypadni, rozumíš, nebo se mně splašej kladiva. Já jsem českej vlastenec a na žádný tyhle agenty pětikolky nejsem zvědavej. A vůbec nesmím ven, hlásili silný chemtrails, takže se pakuj, nebo za sebe neručím!“

„Rozumím, tak já vám tu alespoň nechám několik materiálů, když si je přečtete, tak možná získáte lepší informace, …“

„Strč si to někam, ty kašpare. Já mám informace dobrý, to se neboj. Samozřejmě né z té zkorumpované čé té, to ne. Nejsem ovce, mám své zdroje, používám internet, víme, panáčku? Já už jsem prozřel, i tady Mařka, my jsme oba už prozřeli. Všechno řídí covidistická mafie, získávají orgány z lidí, pak to lifrujou na Ukrajinu, kde mají Američani tajný laboratoře, naštěstí jim na to Putin přišel, dej mu pán bůh věčnou slávu, takže je od tama vykopal, jenže Želenskýmu přišli na pomoc Ilumináti a Deep state, aby mohli zotročit všechny Slovany a proměnit je na ještěry, to ale zase nerad vidí Aštar Šeran a jakmile zasáhne jeho flotila, tak tady končí Fiala i všichni ostatní. Jedinej Okamura ví, co se chystá, proto má barák bez jedinýho rohu, chápeš, úplně kulatej, to je právě proti těm ještěrům, jenže Pentagon je zase pětistrannej, to přivolává negativní energie, takže Tomio už staví druhej barák, aby to vyvážil, bude to jako jedna obrovská záchodová mísa, do ní bude padat všechna ta negativní energie Pentagonu, je to souboj dobra a zla, než přijde Putin a konečně nás osvobodí. Už jsi to pochopil, ty ňoumo?“

„Ano, dokonale. Tak já vám tu nechám aspoň ty letáky …“

„Nic nepochopil, jdeme Mařko, s bláznama jako on se nemá cenu bavit.“

