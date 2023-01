Česko má nového Brada a Angelinu. Takhle přitažlivého prezidenta jsme tu prý ještě neměli, Petr Pavel boduje

„Konečně slušný kandidát!“ ozývají se oslavné hlasy. Nechybí však ani takoví, kteří s volbou většiny spokojení nejsou, protože jejich favorit Andrej Babiš ostrouhal. Nad manažerkou kampaně Řehákovou, která se trochu více rozjařila při oznámení výsledků, se vytvořil oblak ochrany, péče a pochopení, a tak je konečně čas zaměřit se na nového prezidenta, který teď do začátku března musí zvládnout přechodné období. „Všiml si ale někdo, jak je sexy?“ nezdráhala se napsat na sociální sítě Adriana.

Budu chodit na třídní schůzky pořád, rozplývá se fanynka Petra Pavla

A není jediná, která se do nového prezidenta platonicky zamilovala. „Kdyby visel ve školách, budu chodit na třídní schůzky pořád,“ přidává se Simona. „Oni jsou spolu tak krásní!“ rozplývá se Jaroslava nad Pavlovou ženou Evou. Ve srovnání s Milošem Zemanem, kterého v nedávných měsících potrápily zdravotní problémy a mnohokrát se na veřejnosti ukázal na vozíku, Petr Pavel u žen zabodoval.

„Má charisma, takhle si představuju muže,“ píše Nikola. „Ostatní země budou závidět,“ dodává Tereza. „Konečně má Česká republika pěkného prezidenta a nemusíme se za něj stydět,“ píše Vendy. „Já ho miluju!“ píše mladá fanynka Kristýna. „Mám na něj crush!“ nestyděla se napsat Natálie. Hovorový výraz crush, který má mladá generace v poslední době v oblibě, znamená mít na někoho zálusk, protože se vám líbí. V překladu toto slovo znamená „poblouznění“.

Nový Brad a Angelina na scéně

„Nebyl to můj favorit, ale co si budem povídat. Je smash,“ píše Barbora. Výraz smash pochází také z angličtiny, konkrétně z populární výzvy Smash or Pass, kde musíte přejet prstem doleva či doprava podle toho, zda se vám daná osoba líbí, nebo ne. Jeden čas byla tato výzva velmi populární u youtuberů.

Sociální sítě se hemží videi, ve kterých je nový prezident vyobrazován jako nový idol všech generací. Nastupující první dáma tak může být náležitě pyšná, jakého urostlého a pohledného muže si po svém boku hýčká. Jak se zdá, Česko má svého Brada a Angelinu!

Zdroj: Instagram, TikTok, Facebook, ctidoma.cz

