LIKE HAF v čele s Honzou Bendigem je na světě. Reality show pro mazlíčky se nápadně podobá první řadě Like House

Když přinesla televize Prima reality show Like House, setkala se s rozporuplnými reakcemi. Zejména mladší generace byla nadšená a lačně hltala každý díl. Ti starší se občas podivovali nad tím, co se ve vile řeší. Tvůrci je totiž zavřeli do jedné menší vilky v Tuřicích. V první řadě se objevil i populární Adam Kajumi, který byl v té době považován za krále českého TikToku. Dnes je spojován s Natálií Grossovou, dcerou zesnulého premiéra Stanislava Grosse, která zazářila například v seriálu Slunečná.

Napraví si Laduška kariéru?

Tehdy nechyběla ani mladinká Lada Horová, známá jako Laduška, která vešla ve známost starší generace nedávno hlavně tím, že pro „dárečky z TikToku“, jak se říká penězům, které posílají sledující svým hvězdám, byla schopna dělat na streamu psa a čuchat k pozadí svého přítele.

Po první řadě měla našlápnuto na velkou kariéru, byla populární a lidé ji milovali. Velmi rychle se ale do své slávy zamotala natolik, že se stala terčem posměchu. Známý je její výstup, kdy řvala krátce po skončení reality show Like House na neznámého chlapce v KFC: "Víš, kdo já jsem?" A právě tu neváhala produkce pozvat také do LIKE HAFU. Dorazila se svým přítelem Bohoušem a psem Tedym.

Možná tak trochu spoléhají na to, že Laduška je emotivní bytost, která se nebojí rozpoutat pořádnou hádku. Když dal Adam Kajumi v první sérii na Youtube fotografii jejího pozadí, uměla si to s ním pořádně vyřídit.

Další série na sebe nenechaly dlouho čekat. Do druhé se dokonce k partě influencerů přidala Agáta Hanychová , do třetí česká barbie Dominika Myslivcová . Právě tam vzniklo její blízké přátelství s TikTokerkou Hankou Gelnarovou, která předvedla o víkendu famózní výkon v zápase Clash Of The Stars.

Jan Bendig dorazil s přítelem. Psi měli červený koberec

Potká se tam se svým blízkým přítelem zpěvákem Janem Bendigem, se kterým jí od doby Like Housu pojí pevné přátelství. Bendig nastoupil do vily se svým přítelem Lukášem Rejmonem. Svou zálibou v reality show se netají, objevili se společně například v reality show konkurenční televize Výměna manželek. Když dorazili do LIKE HAFU, přivezli si s sebou své tři pejsky – Ramba, Koudyho a Britney. Aby mohli psi vůbec dojít do vily, natáhli jim před auto červený koberec.

Další dvojicí je Alex Wortex a parkourista Michal, kteří pochází ze Slovenska, oba dva jsou raw vegani a nemají tak docela problém s nahotou. Označují se ale za kliďase. Nechybí ani domácí mazlíček, půlroční pes Sirius. Evidentní záliba v Harry Potterovi! Slibují také sexy těla a odvážné oblečky.

Partičku influencerů doplní Aneta Kurková, bývalá přítelkyně youtubera Datla, který byl účastníkem v první řadě Like House, a její přítel Jarda. Tvrdí o sobě, že jsou klidní a vyjdou zkrátka s kýmkoliv.

První díl odvysílala televize včera, další budou následovat. Snaha nasadit tam hvězdy první řady Like House, kde se objevil na chvíli právě i Bendig, je ale evidentní.

