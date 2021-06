Kate Moss chce být tatérkou, má za sebou první dílo. Profík v oboru jí k tomu řekl své a nešetřil ji

Rodačka z londýnského Croydonu miluje festival v Glastonbury. Pět dní alkoholu, hudby a bujarého veselí je něco pro ni! Opíjet se a pařit už ale nestačí, teď by ráda milovníkům hudby zanechala něco ze svého "umění".

Její dlouholetý kamarád a tatér Daniel Casone prozradil, že ho 47letá modelka poprosila, aby ji všechno naučil. Dokonce už si na něm i jedno tetování vyzkoušela.

„Jo, je to pravda. Chtěla se ode mě naučit tetovat, abychom spolu mohli jít na Glastonbury a tetovat lidi,“ potvrdil Casone a přidal další detaily: „Zavolala mi, jestli bych jí mohl něco vytetovat. Nakonec potetovala i ona mě. Mám od ní na ruce vytetované Kate a u toho srdíčko.“

Podle Casona prý ale Moss vůbec tetovat neuměla. Nechal ji jen proto, aby se mohl chlubit před kamarády. „To tetování docela bolelo, protože jehlu zarývala moc hluboko. Nevěděla, co dělá.“

Osvěžené vlaštovky

S Casonem se znají již několik let od té doby, co navštívila jeho tatérské studio v londýnském Highgate. Dokonce ho i poprosila o úpravu svého slavného tetování vlaštovek od známého umělce Luciana Freuda poté, co zemřel. Casone prý rozhodně nechtěl jeho dílo nějak měnit, jen ho po letech "trochu osvěžil."

