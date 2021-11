Muž se stal poustevníkem po brutálním útoku. Šel pěšky desítky tisíc kilometrů, než se usadil

Muž, který byl kdysi přepaden a brutálně zbit gangem násilníků, se rozhodl žít jako poustevník na skotské vysočině. Bez přístupu k elektřině a tekoucí vodě tam žije již téměř 40 let. Ken Smith (72) se od svých 26 let vyhýbá tradičnímu způsobu života. Způsobil to útok, po kterém zůstal 23 dní v bezvědomí s krvácením do mozku.

Doktoři mu tehdy řekli, že už nikdy nebude schopen mluvit ani pořádně chodit, ale Ken jim chtěl dokázat, že se mýlí, což se mu nakonec povedlo. Odcestoval do Kanady, kde ušel tisíce kilometrů a uchvátil ho život v divočině.

Říká, že ho prostě jednou napadla myšlenka na to, co by se stalo, kdyby sjel z dálnice a pokračoval mimo civilizaci. Nakonec se to rozhodl zjistit na vlastní kůži a sám ušel pěšky téměř 36 tisíc kilometrů netknutou přírodou, až poté se teprve vrátil domů do Derbyshire.

Jeho život byl vzhůru nohama

Když se ale vrátil domů, zjistil, že během doby, kdy byl pryč, zemřeli oba jeho rodiče a jeho svět se obrátil vzhůru nohama. Ken se v zármutku vydal na další túru, tentokrát prošel celou Británii a dorazil až na vysočinu ve Skotsku.

V dokumentu pro BBC řekl: „Celou cestu mi tehdy při chůzi tekly slzy. Přemýšlel jsem nad tím, kde je nejizolovanější místo v Británii. Za chůze jsem pečlivě sledoval všechny zálivy a další místa, kde nebyly postaveny žádné domy.“

Našel svůj nový domov

„Nakonec jsem po desítkách kilometrů nicoty objevil tenhle les, který je necelé dvě hodiny chůze od nejbližší silnice. Okamžitě jsem věděl, že jsem objevil svůj nový domov,“ prozradil Ken, jak si vybral místo k pobytu.

Ken si v lese postavil malou chatku. Při její výstavbě experimentoval s různými designy pomocí umístění jednotlivých tyčí a nakonec v ní zůstal dlouhých 38 let. V jeho skromném obydlí nenajdete ani elektřinu, ani tekoucí vodu.

Ken shání veškerou svou potravu v lese. Pěstuje si svou vlastní zeleninu a naučil se skvěle rybařit. Jeho jídelníček se tedy skládá především z ryb opečených nad ohněm a zeleninových příloh.

Má to ale i své nevýhody

Své dny tráví poklidným životem u jezera. Tato idylka ale má i své stinné stránky, v případě potřeby musí na jakoukoliv pomoc čekat velmi dlouho. To se mu vymstilo, když v divočině dostal mrtvici, těsně po natáčení dokumentu pro BBC.

Byl sice ještě včas převezen do nemocnice ve Fort William, ale musel tam poté strávit sedm týdnů rekonvalescencí. Doktoři mu výrazně nedoporučili, aby se vrátil mimo civilizaci, to ale Ken zásadně odmítl. Prý si je vědom toho, že stárne a nejspíše pro něj život mimo civilizaci bude čím dál tím náročnější. Za každou cenu ale chce strávit své poslední dny ve své chatě.

