New York počítá mrtvé a nakažené, lidé padají jako mouchy. Rychlost, jakou se koronavirus šíří, je prý neskutečná

Zatímco například v Itálii začíná počet nových pacientů s koronavirem pomalu stagnovat, USA se staly epicentrem pandemie. Qtina Parson z Parkchesteru, což je část Bronxu, pro New York Times udělala smutný výčet: „Synovci je osmadvacet, je nemocný stejně jako jeho přítelkyně. Švagrové je 46, prošla si nemocí. Její osmnáctiletý syn Marcus je spolu s přáteli v Jižní Karolíně a má horečku a kašel. Snad jen alergie,“ doufá zlomená žena, která byla ještě před několika týdny plná sil a o své rodině vyprávěla s hrdostí.

Možná až půl milionu nakažených

Je to jen jeden případ z mnoha lidských osudů, který však dokonale vykresluje současný New York. Je pouze málo lidí, kteří se s nákazou nesetkali buď přímo, nebo u příbuzných či známých. Obyvatelé jinak pulsujícího města s hrůzou sledovali rychlost a intenzitu, s jakou se virus šířil. Ten ztratil kamaráda ze školy, tamten mluví o "sousedovi shora", další znal kněze, který zemřel.

Viceprezident USA Mike Pence prohlásil, že situace v zemi bude mít zřejmě podobný scénář, jako v Itálii. Počty v jednotlivých státech se však velmi liší. Zatímco třeba Severní Dakota hlásí necelé tři stovky nakažených, stát New téměř 100 tisíc. Prezident Donald Trump i proto stále váhá s nařízením plošné karantény. Některé státy tak berou situaci do svých rukou a konají vlastní kroky.

Mluví se sice o 52 tisících nakažených, reálné číslo je však zřejmě mnohem vyšší. Jedna studie z Číny naznačuje, že může jít až o desetinásobek pozitivních lidí. V případě New Yorku by to znamenalo přes půl milionů nakažených. A to ještě město není na vrcholu, ten teprve přijde v nadcházejících dnech, spíše týdnech.

Je jedno, co si o sobě myslíte

Život osmi milionů Newyorčanů se obrátil vzhůru nohama. Mikroskopický nepřítel v nich vzbuzuje strach, obavy sílí pokaždé, když zaslechnou sirénu sanitky. „Je jedno, jak si myslíte, že jste bohatý, chudý, zdravý, mladý či jakou máte moc. Všechno se stírá, nemoc si nevybírá,“ řekl guvernér státu New York Andrew M. Cuomo. Situaci nemohl vystihnout lépe.

Porovnání téměř neexistuje. Někdo sice vzpomíná na útoky z 11. září. Ovšem tam se tragédie odehrála prakticky okamžitě, šlo o jednu strašnou událost. Tentokrát nebezpečí číhá téměř všude a dlouhodobě, nikdo si nemůže být jistý, že člověk, se kterým mluví, není nakažen. „Je to jako mor v 16. století v Anglii,“ podotknul sedmašedesátiletý Max Debarros z Brooklynu. Šíří se však nejen v ulicích, ale i v televizi a na sociálních sítích. Neustále vidíte a slyšíte, že znovu někdo zemřel nebo odvezli někoho, koho jste znali, případně ho znal ten, koho znáte.

Když se podíváme na USA jako celek, situace řečí čísel není zdaleka tak děsivá, jako třeba právě v New Yorku. Na 1 milion obyvatel vychází při plošném testování 17,6 mrtvých a 708 nemocných, což je 64x méně, než v Česku. Na chřipku každý rok v USA zemře zhruba 36 000 lidí a 114 000 lidí je hospitalizováno, COVID-19 si zatím vyžádal téměř 6000 obětí.

Strach je cítit všude

Obyvatelé New Yorku se snaží strachu čelit, jak jen to jde. Hledají alespoň chvilkové úniky z reality. „Najít způsoby, jak přežít úzkost, není snadné, když pořád dokola slyšíte o smrti. Snažím se meditovat a chodit se psem na procházky,“ tvrdil třicetiletý Audrey Cardwell z Queensu. Aurelio Aguilar pije směs zázvoru, citronu a šťouchaného česneku, recept jeho babičky na posílení imunitního systému. Ve Fort Greene zase Aidan Sleeper míchá domácí směs vody a bělidla v poměru 30:1 a stříká všechny kliky, kterých se chystá dotknout. Každý se snaží, jak může.

Také sedmadvacetiletý básník M. Marbella byl v šoku, když se dozvěděl, že oba rodiče jeho přítele jsou v nemocnici. „Lidé tu padají jako mouchy,“ sdělil listu New York Times. Ovšem najdou se i tací, kteří se smiřují s tím, že "smrt přijde". Ve Fort Green pětatřicetiletá Blair Smith pečovala o nemocného souseda, když se k ní dostala zpráva, že zemřel údržbář Jorge, kterého všichni znali. „Je to jako když koukáte na bouři a pouze čekáte na okamžik, kdy vás zasáhne blesk. Nemáte šanci uniknout.“

Zřejmě ještě bude trvat dlouho, než se New York zbaví strachu a život se tam vrátí do alespoň podobných kolejí, v jakých jel poslední desítky let. Záležet bude i na tom, zda Newyorčané obavám podlehnou nebo se jim postaví čelem. Zatím v tom není úplně jasno...

