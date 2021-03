První internetová sexuální orientace na světě. Přibývá lidí, kteří chtějí žít dobrovolně v celibátu

Angličanka Yasmine Benoit se pro britský The Guardian svěřila se svým pro mnohé specifickým přístupem k milostnému životu. Je asexuálkou, a to už ve svých 24 letech. O tom, že nemá chuť s kýmkoliv prožívat pohlavní styk, už jí bylo jasné v pubertě.

„Před pubertou to je snadné. Nikdo z nás nemá sex jako hlavní téma. Jak se člověk však začne fyzicky a psychicky měnit, poprvé pozná, že je něco jinak,” vypráví o svých prvních zkušenostech mladá modelka, která rozhodně netrpí tím, že by neměla ve svém životě nápadníky. Kolik lidí má přirozeně nechuť vůči sexuálnímu životu?

Asi jsi gay

Když si Yasmine poprvé začala plně uvědomovat co se s ní děje, okolí ji často zcela nesmyslně rozmlouvalo, že jde jen o krátkodobý rozmar. „Nikdo mi nevěřil, říkali mi, že nevypadám asexuálně, nebo že je to určitě kvůli nějakému sexuálnímu obtěžování, či že teda musím být lesba,” sděluje svoje zkušenosti s reakcí okolí.

Každý tak měl recept na to, co se s ní vlastně děje. Nikdo prostě nepřijal fakt, že od přírody jednoduše nemá vůbec žádnou chuť k sexu. O tom, že se v současnosti nejedná o nic neobvyklého, jen podporuje fakt, že není jediným asexuálem pod sluncem.

Na světě je přibližně 1 % lidí, kteří nemají a ani nechtějí jakýkoliv sexuální život kromě masturbace. Tento odhad by však mohl být bezesporu mnohem vyšší. „S nikým v životě nechci mít sex a pravděpodobně to tak zůstane do konce mého života,” dodává zcela sebejistě Yasmine.

Hnutí asexuálů

Konzervativní česká společnost tak dostává další provokativní fenomén lidské společnosti, který je však nepřehlédnutelný a v budoucnu o něm ještě uslyšíme. Asexualita byla dlouho neviditelná. Neexistoval žádný poctivý vědecký výzkum, ale až v roce 2013 se toto téma v USA poprvé otevřelo bez předsudků.

Existuje také hnutí asexuality, které vede právě Yasmine. To kromě věčné obhajoby svého přístupu k milostnému životu musí bojovat také s tím, že nejde jenom o rozmar, ani o duševní poruchy, jak tento přístup lidského libida vnímají lékaři.

