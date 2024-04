Kdo bude soutěžit v letošním ročníku StarDance? Trénovat se začíná už v květnu

Taneční soutěž StarDance už dávno není jen dřina a pot. Slavní si tam chodí rozšířit svou fanouškovskou základnu, najít lásku – a snad i vytvarovat své křivky. Jsou to přitom sotva tři měsíce, co se stala královnou parketu Darija Pavlovičová po boku Dominika Vodičky. A jak se zdá, přípravy na další sérii jsou v plném proudu! Součástí by chtěl být i ten, co před lety odmítl.

Zůstanou moderátoři stejní?

Zasvěcení tvrdí, že by měl pořadem provázet znovu Marek Eben s Terezou Kostkovou. Ti jsou za ty roky už takřka symbolem celé soutěže, bez kterého si diváci nedokážou taneční večery představit. Přitom ještě nedávno Kostková tvrdila, že pro ni nastal čas odejít „V naší profesi je strašně důležitý umět některé věci včas pustit,“ svěřila Milušce Bittnerové v pořadu Na kafeečko. „Musím říct, že o tom seriózně už léta přemýšlím, že chci tenhle moment poznat. Mění se doba, mění se koncept, měníš se ty,“ dodala.

Tím vyvstaly spekulace, že už se v další řadě vůbec neobjeví a dá přednost jiným projektům. Momentálně je například hvězdou Jedné rodiny. K podpisu smluv na soutěž StarDance by přitom mělo dojít na jaře, což znamená, že brzy bude jasno, zda nabídku přijme znovu.

První podepsanou smlouvu má mít hvězda seriálu Ulice

Od zdroje blízkého televizi jsme se dozvěděli, že tanečník Martin Prágr, který už tančil třikrát, naposledy s Ivou Kubelkovou, a teď soutěží v Dominikánské republice v soutěži Survivor, má své místo na parketu jisté. Mluví se také o Veronice Lálové, která je hvězdou karnevalů v Riu a naposledy tančila v roce 2021 po boku Pavla Trávníčka. Ta na svých sociálních sítích prozradila, že nabídku dostala a uvažuje o ní.

Je jisté, že produkce StarDance chce přitáhnout mladé publikum, které u taneční show, byť byla během vysílání večerní jedničkou, stále ve větším zastoupení chybí. Nabízí se například pozvat mladé známé influencery. Doposud jediným, kdo kdy získal mezi soutěžícími své místo, byl Karel Kovář známý jako Kovy. Tehdy se dostal až do semifinále.

Na sociálních sítích se živě probírá, že se změnou ředitele České televize se změní i StarDance. Jakým směrem by to však mělo být, to je zatím ve hvězdách.

Mluví se ale i o dalších slavných, kteří by tento rok neměli chybět. Mezi takové patří například hokejista Jaromír Jágr, zpěvák Milan Peroutka, herečka Sabina Laurinová nebo scenárista Petr Kolečko. Nebránili by se jistě ani další. StarDance má za roky fungování své dobré jméno. Jako první měla nabídku přijmout herečka Lucie Vondráčková ze seriálu Ulice. To by znamenalo, že její postava proradné Soni pravděpodobně zmizí nebo zůstane nějaký čas na vedlejší koleji.

Porota StarDance

Složení porotců by mělo zůstat stejné, zda znovu přijme svou roli Richard Genzer, se uvidí. Jisté je, že bez Zdeňka Chlopčíka si někteří StarDance zkrátka neumí představit, a tak mu smlouva jistě přistane na stole znovu. Diváci by mohli mít jasno už v dubnu – touto dobou se loni zveřejnil seznam jak tanečníků, tak celebrit, které přijaly pozvání. Trénovat by se pak mělo od května, první díly uvidí diváci tradičně na podzim.

Zdroj: autorský článek

