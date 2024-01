Osudové ženy Jaromíra Jágra: Některé si myslely, že mají vyhráno. Vyvedl je rychle z omylu

Útočník Jaromír Jágr se slavným číslem 68 dovedl český hokejový tým ke zlaté medaili na olympijských hrách v Naganu 1998, na mistrovství světa v roce 2005 i 2010. Má také dvě medaile za zásluhy, které dostal přímo z rukou prezidenta, a úspěchy sklízel i v zahraničí. Není divu, že po něm ženy vždy šílely a toužily se stát jeho rozmazlovanou nevěstou. ​

Drsné měřítko paní Mama Jágr?

Proslýchá se však, že na volbu Jágrovy budoucí ženy měla vždy velký vliv jeho maminka. Co je na tom pravdy, nemůžeme soudit, ale v showbyznysu se paní Anně začalo rychle přezdívat Mama Jágr! Je pochopitelné, že pro svého syna chtěla vždy to nejlepší. Ženu, která se o vytíženého hokejistu dobře postará a vytvoří mu zázemí. Možná i proto si nejvíce podle svých slov rozuměla s Ivou Kubelkovou.

Ta s hokejistou randila od roku 1996 do 1999 a byla zamilovaná až po uši. Dodnes kdykoliv se potkají, usmívají se na sebe od ucha k uchu. Před rokem si dokonce Jágr dělal z moderátorky legraci, aby se při vaření fotila jen v plavkách. „Měli jsme a máme podobný humor. Neopouští nás to ani na stará kolena,“ nechala se slyšet.

Odměna po rozchodu

Jeho láskou byla chvíli také televizní hlasatelka Nicol Lenertová. V té době měla za sebou rozchod, a tak se jí románek s pohledným sportovcem zdál jako dobrá volba. „Říkala jsem si, že to asi tak mělo být, že jsem dostala v době krize takovou odměnu,“ přiznala, jak to mezi nimi začalo. Dlouho jim to sice nevydrželo, Lenertová ale dodnes chrání hokejistovu čest a nikdy nepromluvila o tom, jaký je milenec.

Otce z něj neudělala ani Verešová

Osudovou volbou byla však pro Jágra modelka Andrea Verešová. Vypadali jako z pohádky a nikdo nepochyboval, že právě ona je pro něj ta pravá. Jenže došlo na úskalí, se kterým později bojovalo ještě mnoho žen po ní. Zatímco půvabná žena chtěla zakládat rodinu, on se na to necítil. Nezískala si ho ani tím, že se za ním odstěhovala do Ameriky. „Chtěl ze mě mít služku u plotny,“ stýskala si před lety. Zpočátku se zdálo, že se na rozchodu domluvili, až po letech ale Verešová přiznala, že chlapy po rozchodu s Jágrem nechtěla dlouho vidět a zlomil jí srdce. Nakonec našla své štěstí u právníka Daniela Volopicha. S hokejistou se od rozchodu před 20 lety viděla jen dvakrát – a netouží na tom nic měnit.

Konečně ta pravá?

Krátce se měl hokejista zakoukat také do krásné moderátorky Lucie Borhyové, jeho velkou láskou ale byla Inna Puhajková. Nejdříve svůj vztah tajili. Hokejista za ní jezdil do Broumova, kde tenkrát bydlela. Když to začalo vypadat na velkou lásku, šli se vztahem ven. Vypadalo to, že Jágr se ze svých chyb poučil a tahle láska už bude tou osudovou.

Puhajková ho následovala kamkoliv, kam ho sportovní kariéra zavlála. Stala se z ní dokonalá hokejová partnerka. Žila s ním ve Filadelfii, New Yorku i Omsku. Také paní Jágrová z ní byla jeden čas nadšená. Ani Puhajková však se svým milovaným k oltáři nedošla, natož aby se dočkala vysněného potomka. Důvody rozchodu jsou dodnes neznámé.

Krásné modelky jsou jeho slabinou

Jednou z jeho dalších partnerek se stala krásná Veronika Kopřivová, se kterou se seznámil v roce 2016. Kopačky mu měla dát kvůli modelovi Miroslavu Dubovickému, se kterým má dnes malou dceru a skvělé vztahy, ačkoliv ani jim nakonec láska neklapla. Z Kopřivové je ale úspěšná podnikatelka, která se ve světě showbyznysu rozhodně neztratila.

Dnes je vyvolenou Jaromíra Jágra modelka Dominika Branišová, kterou zájem veřejnosti velmi nemile překvapil, když došlo na odhalení jejich vztahu. Snad doufá, že to bude konečně ona, vedle které se lamač srdcí usadí. A zda má pravdu? Na to si musíme počkat...

Zdroj: redakce, blesk.cz, super.cz, iDNES.cz

KAM DÁL: Na jaře ve Zlaté labuti: Roli získala Besky, Kučeru bude balit ale jiná. S Bárou je amen.