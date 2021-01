Sex symbol s geniálním mozkem. Nádherná Hedy Lamarr se proslavila jako herečka, ale také jako vynálezce

Hedy Lamarr měla dokonce i moravské předky, ale její původ bychom našli hlavně v Maďarsku a Rakousku. Narodila se do zámožné zčásti aristokratické a židovské rodiny. Odmala měla přístup k tomu nejlepšímu vzdělání. Učila se na klavír, chodila do baletu a velmi brzy ovládala tři cizí jazyky. K uměleckému talentu se již velmi brzy připojil také talent technický. Věnovala se však primárně herectví. Na stříbrné plátno se obtiskla do významné role i díky českému autorovi. Kdo to byl?

Extase žárlivosti

Z dnešního pohledu se jedná o až legrační výstřelek konzervativního pohledu na svět, ale film českého režiséra Gustava Machatého Extase vzbudil takový šok, ale zároveň chválu kritiky, že se z něj stala až legendární záležitost. I díky odvážným scénám, kde vidíme odhalené části těla právě Hedy Lamarr, se z ní stal symbol nádherné děvy.

Po filmu se velmi rychle vdala za německého průmyslníka a zbrojaře Friedricha Mandla. Chorobný žárlivec zašel dokonce tak daleko, že se pokoušel skoupit všechny kopie filmu Extase. Hedy Lamarr musela z této šílené žárlivé klece uniknout, a tak v přestrojení za služku vycestovala se sbírkou svých drahých šperků do Francie, kde se nechala na dálku rozvést.

Zrodila se Hedy

Následně se tehdy ještě Hedwig Eva Maria Kiesler vydala na lodi do USA, kde se shodou náhod setkala s L.B. Mayerem, jedním z šéfů významné filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Právě on jí změnil jméno na údernější a pro americké publikum přijatelnější jméno Hedy Lamarr a samozřejmě ji také angažoval do několika filmů.

Byla všeobecně vnímaná jako nejkrásnější herečka své doby. Její tvář byla předlohou pro animovanou Sněhurku, ale její intelektuální potenciál hledal naplnění také v jiném oboru. Slávu, peníze a úspěch získala a v roce 1958 nechala definitivně herecké kariéry. Pustila se tak do velmi nepravděpodobných technologických končin....

Hedy vynálezce

O tom, že je inteligence Hedy Lamarr nadprůměrná, se lidé v jejím okolí přesvědčovali od dětství. Už když byla prvně vdaná za svého muže Mandla, byla svědkem odborné debaty na téma řízení torpéda na dálku pomocí signálu. Problém byl v tom, jak krýt signál před ostatními, aby vše proběhlo bezpečně.

Tehdy mlaďoučká Hedy se zapojila do konverzace s geniálním nápadem. Vznikl tak její vynález pro tajnou komunikaci zv. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). I v USA se věnovala vědě a technice. Byla velmi blízkou přítelkyní vizionáře a miliardáře Howarda Hughese, kterému např. navrhla lepší konstrukci křídel pro jeho leteckou společnost.

Za svůj život dokázala technicky vylepšit světelné semafory, vymyslela také šumivé rozpustné tablety, také svítící obojky pro psy ve tmě a třeba také krabici, z které je možné vyndavat papírové kapesníčky. Hedy Lamarr zemřela ve svých 85 letech na Floridě. Poslední fázi života prožila o samotě. Špatně snášela stárnutí a trpěla těžkými depresemi. Její syn rozptýlil její popel na vídeňském hřbitově.

