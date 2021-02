Trump z Bílého domu odcházel jako zlomený muž. Melania ve vztahu dominuje, říká odbornice na řeč těla

Jak je to s manželstvím Donalda Trumpa a bývalé slovinské modelky Melanie? Někdo mluví o rozvodu, další to však považují za nemožné, protože Trumpová si zvykla na jeho peníze. Expertka na řeč těla však přidává ještě jeden zajímavý poznatek a jiný úhel pohledu. Podle ní je právě Melania ta dominantnější a určuje, co a jak se bude dít. Je to vůbec možné?