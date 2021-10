Tato běžná jídla se mohou stát luxusním zbožím. Na vině jsou klimatické změny

To, jestli jsou určité potraviny považovány za přepychové nebo ne, se neustále mění. Závisí to na několika faktorech. Dokonce ani humr nebyl vždy považován za delikatesu, dříve na něj bylo nahlíženo jako na známku chudoby. Na své honosné postavení na restauračním menu se musel vypracovat. Hrozí, že to samé se stane s dnes běžně dostupným jídlem.