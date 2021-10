Nacisté byli posedlí okultismem a kouzly. Himmler a jeho věrní pořádali hony na čarodějnice

Sám Hitler věřil ve všechny možné konspirační teorie a také magická proroctví. Říšský vůdce a šéf gestapa Heinrich Himmler dokonce nakázal výzkumníkům, ať zjistí, jak najít Svatý grál, a údajně byl posedlý středověkým uctíváním ďábla.

Hon na čarodejnice

Tato fixace na okultno zašla až tak daleko, že SS dokonce založila oddělení, které se snažilo najít dostatek důkazů na to, aby mohli nacisté potvrdit, že čarodějnice existují. Zároveň chtěli dokázat i to, že důvodem zániku těchto magických bytostí jsou židé. Zní to jako zápletka nějaké velmi špatné knihy, ale není tomu tak, bohužel je to všechno skutečně pravda.

Členové této divize, založené Himmlerem, neúnavně pátrali během druhé světové války po znameních jejich přítomnosti v celé východní Evropě. Snažili se dokázat, že byly tyto „moudré ženy“ pronásledovány při židovsko-katolické inkvizici.

Podle nich byly totiž čarodejnice čistokrevné Němky. To bylo důvodem, proč používali jejich vymizení jako další důvod k posílení nenávisti vůči židům.

Němci prý pocházeli z kosmu

Historik Eric Kurlander podrobně vysvětlil nacistickou obsesi v knize Hitlerova Monstra: Nadpřirozená historie třetí říše. V tomto díle mimo jiné vysvětluje to, jak nacisté přišli na myšlenku rasové nadřazenosti.

Inspirovali se konspiračním dokumentem. Šlo o doktrínu s názvem World Ice Theory, kterou Hitler přijal jako oficiální kosmologii strany.

Hitlerovi následovníci věřili v to, že árijci se nevyvíjeli jako ostatní lidé, ale byli stvořeni z "božské spermie", která pocházela z vesmíru. Součástí této teorie bylo i to, že Ježíš Kristus měl také árijskou krev, která podle nich byla, stejně jako ta jejich, nadřazená všem ostatním.

Kyvadlo vs. radar

Obrovskou roli v nacistickém impériu hrála také astrologie. Tamní politik Rudolf Hess dokonce zaměstnával svého osobního astrologa, který mu připravoval horoskopy na míru.

Poté, co byl zatčen Hitlerův spojenec Mussolini, zaměstnala Třetí říše 40 astrologů, vykladačů tarotových karet a kouzelníků, aby se ho pokusili vypátrat.

Výjimkou nebyl ani šéf propagandy Joseph Goebbels. Když si přečetl proroctví francouzského filozofa (dnes již známého proroka) Nostradama, přesvědčil se, že jeho vize naznačují, že je Británie na pokraji porážky.

Nacisté také hledali britské válečné lodě pomocí kyvadla. Zkrátka si vzali mapu, umístili nad ni kyvadlo a čekali, kde se zastaví. Třeba takoví Britové na to šli jinak, používali totiž radar...

Zdroj: The Sun

