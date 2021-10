Pamatujete na hru Pokémon GO? Stála hodně lidských životů, některé příběhy jsou opravdu neuvěřitelné

Opatrnosti není nikdy dost. A to ani v rámci globálních fenoménů. Jedním z nich byl a stále je i Pokémon GO. Ten na první pohled vypadá zcela neškodně a ještě k tomu nabádá všechny hráče k tomu, aby se pohybovali na čerstvém vzduchu. Mnozí by si řekli, že něco podobného bude ku prospěchu lidstva, nicméně najdou se příběhy, které potvrzují přesný opak.

Tato hra si razila cestu naprosto šílenou rychlostí. Své fanoušky či fanatiky si našla také v České republice. Při hraní by ale všichni měli být určitě co nejvíce opatrní. Šance zažít nějakou bizarní příhodu je sice minimální, nicméně úplně se vyloučit také nedá. Našli jsme pár příběhů, které se během chytání příšerek opravdu staly; a bezesporu vás po jejich přečtení zahltí pocit strachu.

Pokémon GO je mobilní aplikace a videohra, která je založena na principu rozšířené reality. Spuštěna byla v červenci roku 2016. Prostřednictvím aplikace propojuje herní prostředí s reálným světem, k čemuž využívá GPS a kameru mobilních telefonů. Hru vyvinuli vývojáři společnosti Niantic, na produkci se ale podílela také firma Pokémon Company, kterou spoluvlastní Nintendo.

Místo Magikarpa našla mrtvolu

V rámci prvního příběhu začneme u Američanky Shayly Wiggins, která se kvůli hledání Magikarpa vydala na cestu k řece Big Wind. Devatenáctiletá slečna však místo očekávaného úlovku ve formě vodního pokémona našla úplně něco jiného.

A nebyl to zrovna příjemný úlovek. Objevila totiž pozůstatky člověka. Podle přivolané policejní hlídky ale naštěstí nešlo o oběť trestného činu. Pro děvče však šlo bezesporu o traumatizující zážitek a následující případy vám jistě potvrdí, že to může být klidně i daleko horší.

Ozbrojená loupěž

Tvůrci hry určitě mysleli na zdravý životní styl, nicméně trochu zapomněli na bezpečnost a možnosti zločinců, kteří dokáží ve svůj prospěch obrátit i tuto nevinnou hru. Ozbrojení lupiči totiž lákali do pasti nic netušící hráče. Pokéstopy jako lákadlo zabíraly až do té doby, dokud policie nezakročila a nezadržela rovnou čtyři pachatele. Okrást se jim ale předtím podařilo hned 11 hráčů.

Střelba rovnou v mobilu

Trojice vlogerů se rozhodla, že si zachytá hezky v noci, kdy je ideální období, jelikož je venku minimum lidí. Když se partičce ukázalo místo, kde by se pokémon mohl objevit, okamžitě tam zamířila autem.

Bohužel ale šlo o cizí pozemek a jeho vlastník se ukázal jako pořádný rapl. Chránil si ho tím způsobem, že na hráče vytáhl flintu a začal střílet. Vlogeři se dali na útěk a naštěstí se nikomu nic nestalo, i když to bylo o fous.

Vojenská základna

V Indonézii tuto hru legálně nespustili, i tak si ale s ní užili své. Dokonce měl jeden Francouz díky chtíči chytit vysněného pokémona zamířit až na vojenskou základnu na Západní Jávě. Po výzvě se však dal na útěk, nicméně policie ho chytla a měl pak co vysvětlovat. Nakonec byl propuštěn, protože bylo jasné, že do komplexu nevstoupil úmyslně.

Lov v cizím domě ho stál život

Některé příběhy ale v rámci Pokémon GO měly i smrtelný konec. Teprve osmnáctiletý Guatemalčan přišel o život během hledání pokemonů, jelikož vstoupil do cizího domu. Hloupý nápad se mu pořádně vymstil. Majitel nemovitosti totiž v domněnce, že jde o lupiče či násilníka, vytáhl zbraň a do mladíka nasázel pořádnou dávku olova. Ten zraněním na místě podlehl.

Zbraň v hlavní roli

Kolem tohoto případu panuje mnoho nejasností. Dva kamarádi se během noci vydali hledat pokémony do místního parku. Dvacetiletý Calvin a jeho kamarád John si během hluboké noci někoho všimli, nicméně nevěnovali mu příliš pozornosti. Střelec přišel bez varovnání a bez jediného slova Calvina chladnokrevně zastřelil. Motiv je dosud neznámý.

I když už největší boom okolo hry odpadl, pořád je ve světě hodně hraná, a tudíž se kolem ní objevují varování. Autonehody či zranění z nepozornosti jsou hodně časté. Pokud tedy tuto hru máte v lásce, dávejte si pozor. Přeci jen, jsou to jen pokémoni a díky nim určitě nechcete přijít k úrazu…

Zdroj: YouTube, Wikipedia, Pokemon Go

