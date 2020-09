Život na drsném Islandu aneb Příběh dvou odvážných bratrů z Beskyd žijících v každodenním nebezpečí

Režisér Martin Smékal se po dvou úspěšných filmech Choose Your Wave a No Wave back opět představuje s velmi neotřelým tématem. Díky dokumentárnímu filmu Between Fjords zavede diváky tam, kde je po celý rok pouze sníh a led. Podnebí tedy dosti odlišné od toho našeho.

Souznění v mrazu

I přesto v této studené zemi našli štěstí a životní naplnění dva čeští muži. Bratři. Přátelé na život a smrt. Ti už několik let surfují v ledových vodách a sjíždějí na lyžích zasněžené hory. Někdo by to ani nezkusil, jiný by to po pár dnech vzdal, ale pro bratry se stal tento způsob života posláním a životní náplní.

„V podstatě to vše začalo na ostrově jménem Island, kde už posledních 5 let žijeme, ostrov svojí pozicí připomíná ledovou Havaj, sedí si uprostřed severního Atlantiku se sopkami připravenými prasknout každou chvíli a vlnami všude, kde se podíváš, když nejsou vlny na jihu, jedeš na sever, koukneš, že se swell blíží ze západu, sjedeš na západ," popisuje místo svého nynějšího bydliště Lukáš Polách, jeden z Čechů žijící na Islandu.

Nepříznivé podmínky

A druhý bratr Filip dodává: „V zimě má voda od 2 °C do 5 °C stupňů a v létě od 8 °C do 12 °C. Struktura vody je trochu jiná než ta teplá, tahle 2stupňová voda je těžší, v podstatě molekuly vody jsou blíže u sebe, takže vlny jsou těžké, vezmou vás s sebou do hlubin krapec déle. I převlíkání v -10 °C a pořádným sněžením je srandy kopec, když jsi na surf-spotu, dáš třeba nocleh, ráno se vzbudíš a začneš se sunout do neoprenu a nějak ti to nejde, zjistíš, že v noci zmrznul, takže si ho musíš trochu porozbíjet a nechat roztát, aby vůbec šlo se dostat dovnitř."

Pokud chcete bratry Polachovy vidět v akci, rozhodně si film, který měl premiéru před několika dny, nenechte ujít. Milovníkům adrenalinu nad nebezpečnými kousky doslova zaplesá srdce.

