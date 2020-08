Krásná Magda Vášáryová: V Postřižinách kvůli ní museli zabít čtyři prasata

Dnes slaví slovenská herečka, diplomatka, státní úřednice a politička Magda Vášáryová neuvěřitelné 72. narozeniny a nutno podotknout, že na svůj věk vypadá stále skvěle.

U nás se tato hvězda stala velmi populární díky zfilmované adaptaci románu Bohumila Hrabala z roku 1980. Postřižiny se díky umu Jiřího Menzela staly legendou a každoročně si jejich reprízu nenechají ujít milióny z nás.

Pojďte se společně podívat do doby, kdy film vznikal. Možná budete překvapeni, jak natáčení probíhalo a s čím vším se realizační tým, ale i samotní herci museli vypořádat

Zabitá prasata

Třeba taková Vášáryová, která má panickou hrůzu z krve, se musela překonat a jít na zabijačku, kde měla míchat krev, aby se nesrazila. Byla z toho však natolik vystresovaná, bála se a dělalo se jí špatně, že se to povedlo až na čtvrtý pokus. Musela tedy být kvůli ní zabita čtyři prasata, což byla na tu dobu i velká finanční investice a tato úvodní scéna filmu patří tak k těm nejdražším.

Podvod s pitím piva

Možná si vzpomenete na okamžik, kdy Maryška jede na kole za kadeřníkem a všichni muži se za ní otáčí. Ona zastaví v hospodě U Modré hvězdy a jde se občerstvit. Ve filmu vypije pivo na ex. Ve skutečnosti tomu samozřejmě tak nebylo. Nejen, že by to Vášáryová, která není žádný pivař, nedala, ale byla by navíc po pár opakováních opilá, muselo se tedy přijít s trikem. Herečka pila ze sklenice s dvojitým dnem, tudíž měla uvnitř asi jen dvě deci zlatavého moku, což jí nemohlo ublížit ani v těhotenství.

Nečekané těhotenství

Svůj stav totiž zjistila těsně před začátkem natáčení a zvažovalo se, zda ji nenahradit. Sama nejdřív o filmování také pochybovala, ale když viděla scénář, rozhodla se to zkusit. Sice trpěla nevolnostmi, přejídala se na place a snažila se co nejvíce odpočívat, přesto svou roli zvládla na jedničku a její náhradnice Libuška Šafránková tak zůstala nevyužita.

Maketa pivovarského komínu

Jednou z nejhezčích scén filmu je okamžik, kdy leze Maryška s Pepinem na pivovarský komín, aby si užili svobodu. Ve skutečnosti však měla maketa komínu maximálně dva metry a byla postavena na střeše. Dokonce to můžete ve filmu vidět v okamžiku, kde se Petr Čepek jako hasič spouští dolů. K dalším scénám byli využiti kaskadéři, aby se hercům nic nestalo.

Inspirace skutečnými postavami

Věděli jste, že sám Bohumil Hrabal vyrůstal v pivovaru, proto jsou postavy ve filmu inspirované reálnými lidmi? I takový uřvaný Pepin má základ v Hrabalově strýci, který přijel rodinu navštívit na pár týdnů a zůstal až do konce svého života. Nikdy se ho nikomu nepodařilo vypudit a jak sám Hrabal vzpomínal, snažili se o to bezpočetněkrát.

