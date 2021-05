Matka Cher nešla pro facku nikdy daleko, později ji oškubal manžel. Přesto se po každé ráně zase zvedla

Cher většinu svého dětství vyrůstala sama s matkou a s nevlastní sestrou. Její matka žila bohémský život a s ničím si nedělala hlavu, byla herečkou, zpěvačkou a autorkou několika písniček. Oženila se šestkrát s pěti různými muži, jak uvádí britský deník The Guardian.

Z manželství do manželství

Zdá se, že ve svém milostném životě následovala Cher šlépěje své matky a svatební šaty spolu s rozvodovými papíry měla doma vždy připravené k okamžitému použití. Jen čtyři dny poté, co se rozvedla se svým vykutáleným manželem Bonem, který ji obral až na kost, si vzala rockovou hvězdu Grega Allmana. S ním má syna Elijah Blue Allmana. Jejich manželství trvalo 9 dní.

Ačkoliv měla její matka hodně jižanského temperamentu a pro facku nešla daleko, vždycky svoji dceru podporovala. Malá Cher se tak cítila, jako by na světě nebylo nic, co by nemohla dokázat. A to i přes to, že trpěla dyslexií a měla tak velké potíže s čísly. „Až vyrosteš, tak se ti o čísla stejně bude někdo starat,“ říkala jí jako malé holčičce. A měla pravdu. „Moje máma byla můj největší fanoušek,“ vzpomínala později Cher.

Svého otce poznala, až když jí bylo 11 let. Byl jím americko-arménský řidič kamionu John Sarkisian s kriminální minulostí. Přesto si ale Cher naprosto získal. „Byl tak okouzlující, že byste tomu nevěřili,“ vzpomínala.

Byli nejlepší. Vlastně hlavně ona

Cher se proslavila jako součást folk rockového dua Sonny & Cher, druhou polovinou pěvecké dvojice byl její manžel Sonny Bono. Toho poprvé potkala už v 16 letech, později mu porodila dceru Chastity, dnes známou jako Chaz Bono. V roce 1965 se pár proslavil písní "I Got You Babe", která se umístila na prvních místech amerických a anglických hudebních žebříčků.

Koncem roku 1967 prodala dvojice 40 milionů desek a stala se podle deníku The Times "hvězdným rockovým párem".

Bylo ale zřejmé, že právě Cher byla tou "lepší" polovičkou hudebního dua. Sonny sice nebyl špatným písničkářem, ale jako popový zpěvák za moc nestál. Pomyslné, a i ty reálné záře reflektorů, se podle u web The Irish Times upínaly na jeho neuvěřitelně nadanou a nádhernou partnerku, která si svým hlasovým rozsahem získala svět.

Vzal jí všechno a ještě něco navíc

Ona byla důvodem jejich úspěchu a on shrábnul peníze. „Pracovali jsme spolu bok po boku 11 let a mně z toho nic nezůstalo. Fakt jsem pro ty peníze dřela, nikdy mě nenapadlo, že by mi je vzal,“ vysvětlovala Cher. Tvrzení, že jí skoro nic nezůstalo, však nebylo tak úplně přesné. To by totiž bylo ještě docela fajn.

Jako Sonnyho expartnerka a exmanželka se po jejich rozvodu v roce 1975 dostala do dluhů. „Všechno mi vzal a ještě jsem mu musela dát 2 miliony dolarů ze svého. Nedodržela jsem smlouvu v bodě, že zůstaneme spolu jako pěvecká dvojice.“ Naštestí si ale byla svého talentu, který nijak nezávisel na jejím partnerovi, už od začátku vědoma. V době, působila ve "Sonny & Cher", odstartovala také svou vlastní sólovou kariéru.

Chlapi jsou jako dezert, nepotřebujete je

Cher se proslavila svým hlubokým kontraaltem, ale také pro svou soběstačnost. Dokázala se prosadit v muži ovládaném průmyslu a její feministický rozhovor v televizní show u Jane Pauleyové, ve kterém prohlásila, že muži nejsou nutností, ale luxusem, obletěl svět.

Její matka měla ale na muže zcela jiný názor: „Zlato, měla by ses usadit a vdát se za nějakého bohatého muže,“ říkala jí. „Mami, já jsem bohatý muž,“ odpověděla Cher a přirovnala muže k dezertu. Dezert každý miluje, ale k životu ho prostě nepotřebujeme.

Dnes se veřejně vyjadřuje ke své nenávisti k bývalému prezidentu Donaldu Trumpovi, k plastickým operacím i k tomu kdo, kdy, kde a jak se jí pokusil zabít. To vše s ledovým klidem. Cher je zkrátka svá a na nic si nehraje. Proto ji její fanoušci milují už víc než půl století.

Zdroje: The Guardian, The Irish Times, The Times

