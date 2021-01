Miroslav Donutil: Nařízení vlády je třeba respektovat, narozeniny budu slavit doma

„Pevně věřím, že ten příběh mnoho diváků hluboce zasáhne,“ doufá Donutil. „Po konci projekce jsme s panem režisérem dlouho mlčeli, a poté jsme si vzájemně poděkovali, protože ta práce byla náročná a z obou stran velmi obohacující.“

Rozesmát diváky je těžká práce

Dramatická role ve třetím celovečerním filmu držitele Českého lva Omerzua je ukázkou mnoha hereckých poloh Donutila, které uplatnil ve filmových komediích Pelíšky nebo Tankový prapor, dramatech Želary či Fany, mnoha divadelních inscenacích a rozhlasových pořadech i jako moderátor. „Určitě je lehčí jako herec dojmout, rozesmát diváky je těžká práce. Potvrdí to všichni, kdo se proslavili jako komici. Je taková okřídlená věta, že rozplakat dokáže i vrátný na DAMU, ale rozesmát těžko. Než dospějete k tomu, aby se divák smál, to je celá řada úkonů a alchymie,“ podotkl Donutil, který komediální talent předvedl například jako Truffaldino v Goldoniho Sluhovi dvou pánů v Národním divadle.

Uplatnil se i v dabingu, kde hlas propůjčil filmovým hvězdám jako jsou Kevin Costner, Gérard Depardieu, Philippe Noiret nebo podle jeho názoru trochu opomíjený polský herec Jerzy Stuhr. „Doba se mění, dnes už Costnera mluví několik různých herců, což není šťastné. Svého času byl u nás dabing ceněnou disciplínou. Nejen z pohledu kšeftu, jak to mají nyní mnozí nastavené, protože jsou dabingoví herci, které slyšíte ve všem,“ konstatoval Donutil.

Kamarádi litují, ale nedá se nic dělat

Česká televize Donutila představí 6. února v dokumentu režiséra Georga Agathonikiadise Pan herec Miroslav Donutil, který uvede den před jeho sedmdesátými narozeninami.

„Zhlédnutí dokumentu asi bude součástí oslav mého jubilea, protože vzhledem k pandemické situaci budeme slavit sami doma. Kamarádi litují, ale doba je taková a je třeba to respektovat. Dokument bude pro mě překvapením, mám od režiséra přikázáno, abych se na něj do jeho odvysílání v televizi nedíval. Tak jsem to dodržel,“ sdělil.

Teď má covidový klid

V dokumentu, jehož průvodcem je Donutilův mladší syn Martin, mluví řada jeho přátel a kolegů z herecké branže. Slovy uznání nešetří mimo jiné režisér Jan Kačer, na druhou stranu však očekává, že od Donutila "uvidí ještě něco většího". „Tak to pochopitelně nesmím zůstat za očekáváním. Budu se snažit, abych mu v tomto vyšel vstříc,“ poznamenal Donutil, který dotočil dvoudílný film režiséra Jiřího Svobody Vysoká hra a v současné době má podle svých slov 'covidový klid'.

„Pravděpodobně mě čeká práce s Honzou Prušinovským na filmu Grand prix, kde to bude velmi úsměvné, a s Jirkou Chlumským na komedii, která je velmi vtipně napsaná. Pokud to klapne, budu hrát bývalého bedňáka a zvukaře kapely Katapult Oldy Říhy,“ nastínil Donutil plány.

KAM DÁL: Na pilates zapomeňte. Fyzioterapeut Kuba radí, jaké sporty jsou vhodné při bolestech zad.