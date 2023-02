Hvězda Kukaček Denisa Barešová je prý bez peněz, únor bude kritický. Žádnou roli jí už dlouho nikdo nenabídl

Pražská rodačka Denisa Barešová se představila širší veřejnosti v Kukačkách jako vesnická holka Marcela, která otěhotní s ženatým sousedem Janem Dolanským. Jeho manželku ztvárnila v první sérii Jitka Čvančarová, kvůli zdravotním komplikacím ji ale ve druhé sérii zastoupila Eva Hacurová. Čvančarová si totiž natřikrát zlomila nohu a musela roli zdravotní sestřičky odmítnout. Druhá série se ale bez podváděné Kamily neobešla, a tak ji ztvárnila představitelka Alice z nekonečného seriálu Ulice, kde si zahrála po boku Adriana Jastrabana.

Druhá série Kukaček budila rozpaky

I pro Barešovou byla druhá série klíčová, ačkoliv přiznala, že k ní tvůrci byli velmi skeptičtí. „Režisér seriálu Biser Arichtev to do médií několikrát řekl – nikdo z nás nebyl nadšený, když se rozhodlo, že bude druhá série. My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, což já osobně úplně nenávidím. I potom, co jsme dotočili druhou sérii, jsem si říkala, že se opravdu jen málokdy stává, aby dvojka byla aspoň stejně dobrá jako jednička,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.

A zas tak moc se nemýlila. Diváci zatím druhou sérii spíše kritizují. Je to nekonečné drama, které místy vlastně ani nedává smysl. Marta Dancingerová se z milující matky změnila na neřízenou hysterickou střelu, která musí všem lézt na nervy, Davida Novotného, který hraje Karla, se malý autista Jakub bojí, protože pořád křičí, a Sabina Remundová, která hraje doslova matku zdejšího pluku, vypadá nonstop utrápeně. Podle Barešové byl ale režisér Bisi Arichtev nakonec z výsledku příjemně překvapený. V televizi měli diváci zatím možnost vidět tři díly.

Docházejí Denise Barešové peníze?

„Tak zrovna teď třeba nemám vůbec žádnou nabídku. Žádný film, žádná televize, nic. Na jaře budu ve Stavovském divadle zkoušet Nebezpečné známosti, ale to je všechno,“ přiznala Denisa Barešová překvapivě. „V únoru začnu být opravdu nervózní, protože mi začnou docházet peníze,“ dodává.

Jeden by si řekl, kam zvládla všechno rozfofrovat. Podle ahaonline.cz si Čvančarová přišla za natáčecí den Kukaček na 15 tisíc korun. Měla prý předepsaných zhruba 40 natáčecích dní, dělalo by to tak 600 tisíc. A to nehraje hlavní postavu a objevila se občas. Marcela je daleko výraznější a její postava řeší důležitou dějovou linku. I kdyby Barešová jako nezkušená herečka dostala o třetinu méně, pořád si vydělala slušný balík. S jejím talentem to ale nebude dlouho trvat. Brzy bude jistě aspirovat na dalšího Českého lva! Magazín Forbes ji také loni zařadil do prestižní ankety 30 pod 30. Vypadá to, že se mladá žena obává zcela zbytečně. Herecký svět na ni čeká s otevřenou náručí.

Zdroj: Česká televize, ahaonline.cz, expres.cz, forbes.cz, iDNES.cz

