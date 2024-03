Zajímavosti ze zákulisí Všechnopárty: K názvu inspirovala Šípa technoparty

Prestiž a válcování konkurence – to jsou typické znaky Všechnopárty, která bude příští rok slavit 20 let na televizních obrazovkách. Jak vznikala jedna z nejslavnějších talk show na televizních obrazovkách? A co je pravdy na tom, že Šíp už na takový pořad nestačí a ujíždí mu vlak?

Šíp je oproti Krausovi hodný stařík

Navzdory kritice, která se v poslední době šíří na sociálních sítích, herečka Daniela Šinkorová nedávno zavzpomínala, že když natáčela před lety Ordinaci v růžové zahradě, nebylo ještě běžné, aby se herci ukazovali na více televizních kanálech současně. A tak když dostala pozvánku do Všechnopárty, musela ji navzdory svému přesvědčení odmítnout. Dodnes toho lituje, protože už se nikdy neopakovala.

Všechnopárty je na osobě Karla Šípa založena, a kdyby skončil, Česká televize by pravděpodobně v pořadu vůbec nepokračovala. Nedávalo by to smysl. Už on sám kdysi v nějakém rozhovoru řekl, že se pasoval do role „zvídavého staříka“, což je vlastně sympatické a funguje to dokonale. Oproti němu je Jan Kraus, který má svůj pořad „Show Jana Krause“ a začínal v České televizi kdysi s konceptem „Uvolněte se, prosím“, velmi ostrý, hosté si u něj musí dávat pozor na pusu a často si sami naběhnou maličkostí, které se moderátor okamžitě chytí. Sledování Krausových show je někdy nepříjemné samotnému divákovi, u Šípa si hosté odpočinou. Nebo ne?

On ten Šíp snad neslyší, zkoumají diváci

Šíp své rozhovory vede často způsobem, kdy ze sebe dělá hloupějšího, než je, nechává si věci vysvětlovat, diví se. To vše vytváří diváckou zábavu, která dobře funguje. Co divákům nejvíce vadí? „Přijde mi, že v poslední době špatně slyší, je pro diváka otravné, když se na jednu a tu samou věc ptá pořád dokola,“ shrnula pro Čtidoma.cz divačka Jarka. „Všimla jsem si, že se host často nedostane k tomu, co chtěl vyprávět, protože se ho na to Šíp zeptá pětkrát. Kolikrát už to i přepnu, není to, co to bývalo,“ doplňuje ji Alena.

„Je vidět, že se ti hosté cítí špatně, když to tam takhle probíhá, ačkoliv vzhledem k jeho věku se to dá pochopit. Mně ale přijde, že někdy je ten Šíp už z toho takový podrážděný, protivný,“ rozvinula svou myšlenku Jarka. „Všimla jsem si, že občas je úplně mimo. Třeba jmenuje různé lidi z branže, tvrdí, že to jsou spolužáci ze školy, a oni jsou o dvacet let mladší. To vím i já a to ty mladý dnes už nesleduju,“ dodává. Bude to pro Šípa důvod k odchodu? Nebo si počká na sladké kulatiny show, která pro něj znamená velkou součást života?

Populární textař se málo chlubí

Karel Šíp, rodným jménem Karel Jan Feuerfeil, ani zdaleka není jen moderátor. V roce 1971 založil skupinu Faraon, která byla postavena na Jiřím Schelingerovi a nahrála několik slavných singlů – například dodnes populární Holubí dům. Když ale o dva roky později odešel Schelinger k Františku Ringu Čechovi, Šíp na hudbu zanevřel a odešel do televizní zábavy. Nebýt shody okolností, možná by dnes Česká televize žádnou talk show ani neměla.

Prvně se ale Šíp dostal do povědomí diváků v pořadech Hitšaráda, Galasuperšou, Klip klap, Horoskopičiny i Skopičiny. Málo se o něm však ví, že se k hudbě celý život vracel alespoň prostřednictvím textů. Pro Karla Gotta a Marcelu Holanovou, se kterou má syna Karla, napsal písničku Čau lásko, pro Hanu Zagorovou Lásko vítej nebo pro Schelingera René, já a Rudolf. Stojí také za písní Žízeň lásky, kterou nazpívala Leona Machálková, a mnoha dalšími písněmi.

Další zajímavosti o Všechnopárty:

Výběr hostů si určuje od začátku Karel Šíp. To není úplně běžné, protože například v pořadu Na Plovárně moderátora Marka Ebena to vždy určovala produkce. Je to také kvůli tomu, co se děje v pozadí – často se zvou lidi, kteří zrovna točí film, vydávají album nebo jsou populární ve společnosti.

Název vznikl ze slova technoparty, které se Šípovi kdysi zalíbilo. Potřeboval ale slovo, které bude snadno zapamatovatelné a bude znamenat, že je pořád určen pro všechny věkové kategorie. A tak vznikla Všechnopárty.

Režisér Viktor Polesný odcházel po letech spolupráce kvůli nesouladu mezi ním a Šípem. Neuměli se dohodnout, kam populární pořad bude směřovat. Nahradil ho Michael Čech.

