Zvrat v seriálu Specialisté: Marek Lambora končí, nahradí ho fešák ze Zlaté labutě

Obvykle se v seriálu Specialisté udrží herci alespoň tři roky, tentokrát se tak ale nestalo. Marek Lambora se přidal k detektivní partě loni v zimě a už teď odchází. Otázkou je, zda na svou žádost, protože o tom produkce zatím mlčí.

Vodochodského diváci dobře znají

K Martinu Dejdarovi, Zuzaně Kajnarové a Jiřímu Hánovi se přidá Vojtěch Vodochodský, kterého si mohou diváci pamatovat ze seriálu Zlatá labuť nebo jako Petra Sepešiho v minisérii Iveta. O svém odchodu přitom Lambora neprozradil dříve ani slovo a naopak si novou sérii pochvaloval, že ho natáčení opravdu baví. Vždy ale tíhl především k divadlu, a tak je možné, že po seriálovém zápřahu se zase na chvíli ukryje na divadelních prknech.

„Jsme si dost podobní v tom, že na place rádi zlobíme, a tím, jak spolu točíme dlouho, tak na sobě navzájem poznáme, když je někdo unavený nebo má den, kdy se mu nic nedaří. A to je to pak těžké točit a jen se na sebe dívat,“ chválil si seriálovou partu. „Potkávám tu spoustu lidí, které jsem dlouho neviděl, třeba z konzervatoře, které jsem neviděl i devět let. Takže musíme vždy probrat, co se za tu dobu stalo, a je to pro mě moc příjemné. Díky téhle práci se tak potkávám i s někým, koho jsem dlouho neviděl,“ dodal na začátku vysílání desáté série, o které jsme informovali.

Sok v lásce mu přebral roli?

Seriál přitom není jediné pojítko, které mezi sebou tito dva muži mají. Ještě nedávno se spekulovalo o tom, že Vojtěcha Vodochodského opustila herečka Sára Rychlíková kvůli Marku Lamborovi, ten však nikdy nepřiznal, že oficiálně tvoří pár. A tak i když o tom mluvila takřka všechna média, jistě se nevědělo vlastně nic. Lambora si své soukromí vždy úzkostlivě tajil a jediné dvě přítelkyně, o kterých se ví, že mu stály nějaký čas po boku, byly herečka Šárka Krausová, dříve Vaculíková, a modelka Andrea Bezděková.

Tak se zdá, že teď přichází odveta – zatímco Lambora mu kdysi zřejmě uhranul přítelkyni, Vodochodský teď přichází, aby ho nahradil ve Specialistech. Uvidíme, jak diváci novou posilu přijmou!

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Vládnou v zákulisí Všechnopárty neshody? Členové štábu odcházeli kvůli Šípovi.