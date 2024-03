30 let koupelnové série Duravit Starck 1. Stále se prodává v nezměněné podobě

Také koupelnové vybavení podléhá aktuálním módním trendům. Co bylo in před několika lety, to dnes může působit nepatřičně nebo nevkusně. Samozřejmě se mění také požadavky zákazníků na funkčnost jednotlivých výrobků. Z tohoto pohledu je naprostou raritou série Duravit Starck 1, která vznikla před 30 lety, roku 1994. Stále je v prodeji a stále je mezi zákazníky populární.