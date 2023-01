Co dnes dělá Zdeněk Vocásek, který unikl trestu smrti jako poslední? Kájínek řekl, s čím se mu ve vězení svěřil

Zdeněk Vocásek byl odsouzen 8. září 1988 za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus vraždy k trestu smrti. V srpnu následujícího roku přezkoumával rozhodnutí všech odvolacích soudů Nejvyšší soud ČSSR, který dospěl k závěru, že nedošlo k žádnému porušení zákona, které by mohlo mít vliv na uložení trestu smrti. Žádosti o milost prezident Husák tehdy nevyhověl. Výkon trestu byl nařízen na 27. prosince 1989.

Václav Havel byl proti trestu smrti

Nový tehdejší prezident Václav Havel výkon trestu smrti pozastavil. V srpnu 1990 mu musel Městský soud v Praze z důvodu nepřípustnosti změnit trest smrti na trest odnětí svobody na doživotí. Znovu ale potvrdil, že k žádným pochybením ve verdiktech nedošlo. Zdeněk Vocásek unikl tak šibenici jen o vlásek. Je tak nejdéle sedícím českým zločincem. Je posledním mužem, který dostal trest smrti. A také prvním, který dostal doživotí.

Jiří Kájínek na svém Youtube kanále Vocásek měl odeslat soudu otázku, proč všichni mluví o doživotí, když má v rozsudku 25 let. A neuváženě k tomu přidal originál rozhodnutí. Rozhodnutí se ale prý záhadně ztratilo, jiný rozsudek Vocásek dodnes nemá a už sedí 35 let. V propuštění dodnes věří. Jednou si dokonce nakoupil za poslední peníze nové oblečení, aby z vězení mohl vyjít v obleku. To se mu ale zatím nepodařilo. na svém Youtube kanále uvedl , že Vocásek původně dostal trest odnětí svobody ve výši 25 let, protože doživotí tehdy ještě trestní zákoník neznal.Rozhodnutí se ale prý záhadně ztratilo, jiný rozsudek Vocásek dodnes nemá a už sedí 35 let. V propuštění dodnes věří. Jednou si dokonce nakoupil za poslední peníze nové oblečení, aby z vězení mohl vyjít v obleku. To se mu ale zatím nepodařilo.

Zdeněk Vocásek měl být agresivní a výbušný člověk, jehož inteligence byla na úrovni mentální retardace. Před svým uvězněním už byl soudně trestaný. Například napadl ženu, která šlápla jeho feně německého ovčáka na packu. V době spáchání trestného činu netrpěl ale žádnou duševní poruchou. Schopnost rozpoznat společensky nebezpečné jednání tak zůstala zachována. Jeho jednání bylo záměrné, surové a brutální. Vychodil zvláštní školu.

Vocáska prozradila igelitová taška

Vrah byl zadržen v dubnu 1987, když ho hlídka v Poděbradské ulici na Praze 9 spatřila, jak se snaží zbavit dvou kufříků a igelitové tašky. V jedné z nich byl ohnutý a zakrvácený nůž. Snažil se tvrdit, že zavazadla nejsou jeho. Prý se do nich jen díval. Jelikož měl ale krev i na oblečení, nikdo mu neuvěřil a byl převezen na Obvodní oddělení VB. Při přijetí se snažil odhodit peněženku, která byla následně vodítkem k mrtvému muži jménem Ferdinand. Toho našli v nedaleké ubytovně.

V kufru byly také pánské hodinky, dámský prsten, stolní budík, propisky, poduška na razítko, krabička cigaret, pánské polobotky a dvě peněženky. Vše patřilo zavražděnému. Vocásek se k činu přiznal. Vyšlo najevo, že Ferdinand byl alkoholik. Rád si s lidmi povídal. Hledal někoho, kdo by poslouchal jeho opilecké řeči. Před uzavřením hospody zaplatil dokonce za svého vraha útratu. A pozval ho s lahví vína na ubytovnu.

Vrah, který rád kouká na Poštu pro tebe

Později se zjistilo, že první vraždu spáchal už v lednu téhož roku. Obětí byl slepý Quido, který také holdoval alkoholu. Ostatně, Vocásek se prý také rád napil. V hospodě slíbil Vocáskovi nocleh. Došlo ale k hádce, která skončila vraždou. Ubodal ho šroubovákem a v jeho bytě přespal. Vedle těla zavražděného. Sklenice, kterou použil k útoku, zanechala střepy. Vocásek je posbíral, aby se pes nezranil.

Na konci vyšetřování se doznal ještě k jedné vraždě. Ta byla později kvalifikována jako pokus. Napadl svého souseda Stanislava, který poznamenal, že má v bytě nepořádek. Vocásek ho několikrát praštil kladivem do hlavy. Stanislav byl prý ale v době činu tak opilý, že nebyl schopný říct, kdo mu to udělal.

Ve vězení se stal hluboce věřícím. Nejraději má prý dokumentární filmy a pořad České televize Pošta pro tebe. U dojemných příběhů prý občas pláče. Žádal o podmínečné propuštění, to mu ale bylo zamítnuto. Naposledy žádal v roce 2016. Napsal o svém případu knihu a namluvil několik kazet. Dnes popírá, že by kdy vraždil. O své minulosti odmítá mluvit. Kdyby byl propuštěn, chtěl by prý pomáhat v domě pro seniory.

