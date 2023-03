Horoskop na tento týden: Přicházejí příležitosti i poučení. Šance splnit si sny vede přes překážky

Poslední březnový týden s sebou přinese hluboké uvědomění. Na vině budou nečekaná setkání s těmi, které jste už považovali jen za hudbu minulosti. Připomenou vám, po čem jste dříve toužili, o co jste usilovali. Zjistíte také, jak moc jste se změnili, a zda jste pro své pohodlí nezatratili sami sebe. Co čeká tento týden právě vás?

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Máte tendenci být trochu přímočaří, což překvapí partnera, který je zvyklý na pokorného služebníčka, který nikdy neodporuje. Sami však víte, že právě teď pro vás nastává přesně ten moment, po kterém jste už dlouho toužili. Ten, v němž najdete sami sebe a začnete žít život, ve kterém vám bude konečně dobře.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Oporu hledáte u lidí, kteří mají teď svých starostí dost. Nejsou tak schopni věnovat vám tolik pozornosti, kolik byste si zasloužili. Tentokrát to musíte zvládnout sami, Rybičky. Je zapotřebí vybalancovat touhu a odpovědnost za situaci, ve které se nacházíte. Je čas na posílení rodinných vazeb.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Každý člověk je jiný. Má odlišné priority, touží po jiných zážitcích. Nacházíte se v období růstu a příležitostí, musíte však přijmout, že nedostanete souhlas, po kterém prahnete. Tohle je něco, čím si musíte projít sami. Dařit se vám ale bude v partnerském vztahu, stejně tak ve finanční sféře.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

V poslední době jste nezřízeně utráceli. Teď je načase udělat si přehled o hospodaření v domácnosti. Mohli byste přijít na to, kam vám utíkají peníze, a proč pořád nemáte dost ke splnění svých snů. Buďte momentálně upřímní hlavně sami k sobě.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Máte vůli dotáhnout věci do konce. Minulé úspěchy vás nezastaví, naopak budete konečně schopni vidět v nich příležitosti a poučení. Život je o tom, umět udělat chybu. Proč se bičujete za to, že něco nevyšlo? I v takovém případě jste dále než ti, kteří to vůbec nezkusili.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Jste soustředění na sebe, přichází však čas, kdy musíte především porozumět druhým. Využijte veškerou svou energii a asertivitu, abyste doma znovu nastolili pořádek. Dejte pozor, aby se vaše sebevědomí neproměnilo v aroganci. Skvěle se vám daří, což ovlivňuje váš úsudek.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Udělejte si tento týden konečně radost a pořiďte si něco pěkného na sebe. Stále dopřáváte jen ostatním, což vám možná činí radost, brzy byste se ale mohli cítit na dně svých sil. Abyste mohli dávat, je třeba mít kde brát.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Věřte svému snu natolik, že se budete radovat, jako by se už dávno stal. Dodá vám to motivaci. Nevyhýbejte se ani svým přátelům, kteří by vám mohli tento týden velmi dobře poradit. Sice to možná uslyšíte neradi, není však nač čekat. Sami víte, co vás trýzní.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Máte před sebou úžasnou příležitost. Hvězdy vám dopřejí, cokoliv si přejete. Udržte si dobrou náladu a vyhněte se alkoholu, ten by pro vás tento týden byl zbytečnou zátěží. Naopak si dopřejte vanu, případně si přečtěte nějakou dobrou knihu.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Čeká vás daleká cesta! Ať už vyrazíte s partnerem na dovolenou, nebo si dopřejete nějaký čas o samotě, potřebujete to jako sůl. Při čekání na vytoužený odjezd si udržte radost ze všedních maličkostí. Když oceníte, že máte střechu nad hlavou a teplé jídlo, oceníte i ty velké a nečekané věci.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tak dlouho hledáte nového partnera do života, až už jste to skoro vzdali. Právě v těchto dnech by se ale do vašeho života mohla nečekaně přidat osoba, která vás překvapí svou inteligencí, jasně vytyčenými cíli i perfektním rozhledem. Dejte jí šanci, bude to stát za to.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Tento týden budete brilantně navazovat nové kontakty, které by vám mohly být nápomocny při změně práce, o které ve skrytu duše možná uvažujete. Nezapomeňte, že nejste strom, můžete se pohnout. Fungovat v nové společnosti pro vás bude jednodušší, než si teď myslíte.

